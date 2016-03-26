المكانس الكهربائية (29)
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FC8671/01
- 2000 واط
- فلتر EPA 10
- 1.7 لتر
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FC6140/01
- بطارية قوة 3.6 فولت
- تدفق هواء بتيارات إعصارية بدون كيس
- أداة تنظيف الشقوق وفرشاة
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FC8471/01
- 1700 واط
- PowerCyclone 4
- فلتر المحرك EPA 10
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FC8631/61
- 2000 واط
- PowerCyclone 4
- مرشح HEPA 10 القابل للغسل
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FC8471/61
- 1700 واط
- PowerCyclone 4
- فلتر المحرك EPA 10
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FC8472/61
- 1800 واط
- PowerCyclone 4
- فلتر المحرك EPA 10
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FC9912/61
- 2200 واط
- PowerCyclone 7
- فلترHEPA 13
- فوهة TriActive Z*
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FC9350/01
- 1800 واط
- PowerCyclone 5
- فلتر Allergy H13
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FC8760/01
- 2000 واط
- PowerCyclone 5
- مرشح HEPA 10 القابل للغسل
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