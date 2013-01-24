عندما تختار مكنسة كهربائية من Philips مزوّدة بكيس غبار s-bag®‎، فأنت تحصل على أعلى ميزة للتخلص من الغبار بطريقة صحية. تم تصميم كيس غبار s-bag®‎ للتخلص منه بسهولة؛ فما عليك سوى إغلاق الفتحة بإحكام ورمي الكيس بعيدًا. بهذه الطريقة، تبقى كل الأوساخ والغبار محبوسة داخل الكيس ولا تتّسخ يداك. وهذا الأمر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يقتنون حيوانات أليفة أو يعانون من الحساسية.