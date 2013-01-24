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مكنسة كهربائية مع كيس

  • قوة شفط  جلية. تكشف Performer Ultimate  الغبار الخفي.

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  • المكنسة الكهربائية Performer Compact  
    أداء كامل. سهولة الاستخدام.

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  • أداء كامل مع  تقنية PowerCylone

      Performer Ultimate

      performer-ultimate
      أداء مثالي بفضل تقنية إضاءة الأرضية
      • كيس سعة 4 لترات
      • طاقة الدخل القصوى 2200 واط
      • طاقة الشفط 550 واط
      • فلتر HEPA 13 لهواء صحي ونقي
      • فوهة تقنية إضاءة الأرضية TriActive LED
      اطلع على Performer Ultimate
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      Performer

      performer
      قوة شفط عالية لتنظيف عميق
      • كيس سعة 4 لترات
      • طاقة الدخل القصوى 2200 واط
      • طاقة الشفط 500 واط
      • فلتر HEPA 13 لهواء صحي ونقي
      رؤية Performer

      Performer Active

      performer-active
      أداء كامل مع تقنية AirflowMax
      • كيس سعة 4 لترات
      • طاقة الدخل القصوى 2100 واط
      • طاقة الشفط 400 واط
      • فلتر HEPA 13 لهواء صحي ونقي
      رؤية Performer Active

      Performer Compact

      performer-compact
      طاقة مدمجة لتنظيف سهل
      • كيس سعة 3 لترات
      • طاقة الدخل القصوى 2000 واط
      • طاقة الشفط 375 واط
      • فلتر Super Clean Air لهواء صحي ونقي
      اطلع على Performer Compact
      brosse-triactivez

      فرشاة TriActiveZ

      تم تجهيز المكانس الكهربائية المزوّدة بأكياس بفوهات TriActive الفريدة، كما تم تصميمها للتنظيف بثلاث طرق مختلفة وبتمريرة واحدة.
      brosse-diamondflex

      فرشاة Diamond Flex

      تنظيف الزوايا بسهولة تامة. تدور فوهة DiamondFlex باتجاه 180 درجة، مما يسمح لك بالتحرك بسلاسة بين الأثاث والأغراض الأخرى.
      brosse-turbo

      فرشاة فائقة السرعة

      لتنظيف السجاد بشكل عميق، ننصحك باستخدام فوهة الفرشاة Turbo التي نقدّمها. فهي مزوّدة بفرشاة دوّارة لإزالة حتى الشعر والزغب.

      فوهات TriActive  فريدة مصممة من Philips

        TriActive

        brosse-triactive

        +للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة

        +تُباع فوهة TriActive‎ مع مجموعتَي Performer Compact وPowerLife.

        TriActive+‎

        brosse-triactive+‎

        +للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة

        +مزودة بفرش على الجانبين

        +تُباع فوهة TriActive+‎ مع مجموعة Performer Active.

        TriActiveMax

        triactivemax

        +للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة

        +مزودة بفرش على الجانبين
        +مصممة لالتقاط الغبار بأعلى مستوى على كل الأرضيات

        +تُباع فوهة TriActive Max مع مجموعة Performer Expert.
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        TriActive Advance

        triactive advance

        + مصارف هواء على شكل الحرف Z

        + تقدم التصاميم غير المزودة بفرشاة تجربة خالية من التشابك وتحافظ على الفوهة خالية من الشعر.

        + يساعد التصميم على شكل طائرة في الوصول إلى مناطق أكثر

        + للاستخدام اليومي على الأرضيات الناعمة والصلبة
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        TriActive LED

        triactiveled

        + مصارف هواء على شكل الحرف Z

        + تقدم التصاميم غير المزودة بفرشاة تجربة خالية من التشابك وتحافظ على الفوهة خالية من الشعر.

        + يساعد التصميم على شكل طائرة في الوصول إلى مناطق أكثر

        + للاستخدام اليومي على الأرضيات الناعمة والصلبة

        + تقنية إضاءة الأرضية الحصرية تكشف الغبار الخفي
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        التخلص من الغبار بشكل صحي. استخدمه وأغلقه بإحكام ثم تخلّص منه!

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        عندما تختار مكنسة كهربائية من Philips مزوّدة بكيس غبار s-bag®‎، فأنت تحصل على أعلى ميزة للتخلص من الغبار بطريقة صحية. تم تصميم كيس غبار s-bag®‎ للتخلص منه بسهولة؛ فما عليك سوى إغلاق الفتحة بإحكام ورمي الكيس بعيدًا. بهذه الطريقة، تبقى كل الأوساخ والغبار محبوسة داخل الكيس ولا تتّسخ يداك. وهذا الأمر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يقتنون حيوانات أليفة أو يعانون من الحساسية.

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