قوة شفط جليّة.
تكشف مكنسة Performer Ultimate عن الغبار المخفي.
قوة شفط جليّة.
تكشف مكنسة Performer Ultimate عن الغبار المخفي.
تكشف فوهة TriActive LED عن الغبار المخفي بفضل تقنية إضاءة الأرضية الحصرية. فالفوهة غير مزوّدة بفرش وتتميّز بسطح عريض وفريد من المطاط، لتستمتع بتجربة خالية من التشابك لمنع تطاير الشعر في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك شكلها المسطّح بالوصول إلى أماكن أكثر.
تم تصميم كل ميزة من Performer Ultimate للحصول على تجربة التنظيف المثالية. فيكشف ضوء الأرضية LED عن الغبار الأنعم الذي يمكن إزالته بتمريرة واحدة بواسطة الفوهة المتعرجة وغير المزوّدة بفرش. أما فلتر HEPA 13 فيلتقط 99,9% من الغبار الناعم والمواد المسببة للحساسية، بينما يساعدك جهاز التحكم عن بعد المريح بإنجاز عملية التنظيف كاملة بسهولة قصوى.
Performer Ultimate. مصممة للأشخاص المهوسين بالنظافة.
تكشف فوهة TriActive LED الجديدة الغبار المخفي بفضل تقنية إضاءة الأرضية الحصرية.
إن الفرشاة غير مزوّدة بفرش وهي تتميّز بسطح عريض وفريد من المطاط، لتستمتع بتجربة خالية من التشابك لمنع تطاير الشعر في الهواء.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك شكلها المسطّح بالوصول إلى أماكن أكثر.