هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.
عرض 60000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للمراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، دون الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.
تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.
مثالية للبيئات البعيدة عن مصدر طاقة. يمكن تثبيت لوحات Tableaux من Philips وإزالتها، وعرض محتوى ثابت بالألوان بنفس طريقة الملصقات الورقية، وهي تتطلب قدرًا قليلاً جدًا من الطاقة فقط عند تحميل محتوى جديد.
تطوير تكنولوجيا لمستقبل مستدام، استبدال الملصقات الورقية بميزة موفرة للطاقة ومن دون نفايات.
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