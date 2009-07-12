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  • شاشة مزوّدة بميزات عدة لزيادة مستوى الإنتاجية شاشة مزوّدة بميزات عدة لزيادة مستوى الإنتاجية شاشة مزوّدة بميزات عدة لزيادة مستوى الإنتاجية

    Brilliance شاشة LCD مع SmartImage

    17S1SB/00

    شاشة مزوّدة بميزات عدة لزيادة مستوى الإنتاجية

    تعمد شاشة 17S1 الموفرة لاستهلاك الطاقة والمخصصة للأعمال إلى زيادة مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل SmartImage وSmartContrast وSmartControl وTrueVision

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    Brilliance شاشة LCD مع SmartImage

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    شاشة مزوّدة بميزات عدة لزيادة مستوى الإنتاجية

    • 43 سم (17 بوصة)، S-line
    • تنسيق 5:4
    إدخال ثنائي يعتمد كلّ من إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية

    إدخال ثنائي يعتمد كلّ من إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية

    يوفّر الإدخال الثنائي موصلات لاستيعاب إدخال إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية.

    SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

    SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    TrueVision: أداء شاشة بجودة المختبرات

    TrueVision: أداء شاشة بجودة المختبرات

    TrueVision هي تقنية اختبار وخوارزمية من Philips رائدة في مجالها لضبط الشاشة وموالفتها، وهي عبارة عن عملية شاملة تضمن الحصول على أداء شاشة مثالي بالتوافق مع معيار أكثر صرامة بأربع مرات من المتطلبات التي يفرضها نظام Vista من Microsoft على كل شاشة تخرج من المصنع، وليس على بعض النماذج المخصصة للمراجعة فقط. فوحدها Philips تبذل هذا الجهد لتقديم هذا المستوى من دقة الألوان وجودة العرض في كل شاشة جديدة.

    يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

    يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

    إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

    SmartContrast: لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    SmartContrast: لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

    ضبط أداء الشاشة بدون عناء مع SmartControl II

    SmartControl II هو عبارة عن برنامج شاشة مزوّد بواجهة رسومية على الشاشة سهلة الاستخدام ترشدك للحصول على دقّة الموالفة، ومعايرة الألوان، وغيرها من إعدادات الشاشة بما فيها السطوع والتباين والساعة والطور، والوضعية، وألوان الأحمر والأخضر والأزرق RGB، والنقطة البيضاء وتعديلات الصوت في الطرازات المزوّدة بمكبرات صوت مرفقة.

    يمكن إمالة الشاشة بحسب زاوية العرض المثالية بالنسبة إليك

    تُختصر ميزة الإمالة القابلة للضبط بتحريك الشاشة نحو الخلف والأمام من القاعدة، للتوصّل إلى وضعية مخصصة توفر للأشخاص الذين يمضون ساعات طويلة في العمل على الكمبيوتر مزيد من الراحة وزاوية عرض مثالية.

    يضمن تصنيف EPEAT الفضي بأن المنتج يترك أثرًا متدنيًا على البيئة

    تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الفضي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. تصنيف EPEAT الفضي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

    مواد صديقة للبيئة تفي بالمعايير الدولية

    "تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.

    Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

    Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      17 بوصة / 43 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      5:4
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      دقة البكسل
      0,264 x‏ 0,264 مم
      الدقة المثلى
      1280 x‏ 1024 على 60 هرتز
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      SmartContrast
      25000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 176 درجة (أفقي) / 170 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 5
      تحسين الصورة
      SmartImage
      تردد المسح
      30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • DVI-D (رقمي، HDCP)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • Windows 7/Vista/XP/2000/98
      • sRGB
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • السطوع
      • القائمة
      • الإدخال
      • تلقائي
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الأسبانية
      • الإيطالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • البرتغالية
      تسهيلات أخرى
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      • قفل Kensington

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/20  درجة

    • الطاقة

      الوضع الاقتصادي
      <14,6 واط
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      < 0.5 واط
      وضع التشغيل
      <15,3 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 5.0)
      وضع الاستعداد
      < 0,8 واط
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      389 x‏ 367‏ x‏ 179  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      450‏x‏ 423 x‏ 149  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      322 x‏ 367‏ x‏ 60  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      4,66  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      3,45  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3.13  كلغ

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EPEAT فضي
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية
      • الفئة B
      • GOST
      • SEMKO
      • TCO 03
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      الملمس

    Badge-D2C

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