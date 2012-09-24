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هذا المنتج لم يعد متاحا
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SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
TrueVision هي تقنية اختبار وخوارزمية من Philips رائدة في مجالها لضبط الشاشة وموالفتها، وهي عبارة عن عملية شاملة تضمن الحصول على أداء شاشة مثالي بالتوافق مع معيار أكثر صرامة بأربع مرات من المتطلبات التي يفرضها نظام Vista من Microsoft على كل شاشة تخرج من المصنع، وليس على بعض النماذج المخصصة للمراجعة فقط. فوحدها Philips تبذل هذا الجهد لتقديم هذا المستوى من دقة الألوان وجودة العرض في كل شاشة جديدة.
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Compact Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
تشكل ميزة إمالة الشاشة ودورانها آلية مبنية في القاعدة تسمح للشاشة بالدوران والميل إلى الخلف أو الأمام.
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الفضي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. تصنيف EPEAT الفضي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
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