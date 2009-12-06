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Brillianceشاشة LCD مع SmartImage

190S1CS/00

شاشة مريحة لتحسين مستوى الإنتاجية

تعمد شاشة 190S1 الموفرة لاستهلاك الطاقة والمخصصة للأعمال إلى تحسين مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل SmartImage وSmartContrast وSmartControl وTrueVision

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شاشة مريحة لتحسين مستوى الإنتاجية

  • 48 سم (19 بوصة)، w S-line

  • تنسيق 16:10

ضبط إمالة الشاشة ودورانها للحصول على زاوية عرض مثالية

تشكل ميزة إمالة الشاشة ودورانها آلية مبنية في القاعدة تسمح للشاشة بالدوران والميل إلى الخلف أو الأمام.

يضمن تصنيف EPEAT الفضي بأن المنتج يترك أثرًا متدنيًا على البيئة

تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الفضي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. تصنيف EPEAT الفضي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

إدخال ثنائي يعتمد كلّ من إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية

يوفّر الإدخال الثنائي موصلات لاستيعاب إدخال إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.