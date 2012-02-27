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  • استمتع بصور رائعة وبألوان زاهية استمتع بصور رائعة وبألوان زاهية استمتع بصور رائعة وبألوان زاهية

    شاشة LCD

    190V3SB5/00

    استمتع بصور رائعة وبألوان زاهية

    استمتع بصور LCD زاهية بفضل هذه الشاشة الجذابة ذات التصميم اللامع.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LCD

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    استمتع بصور رائعة وبألوان زاهية

    • V Line
    • 19 بوصة (48,3 سم)
    معدل تباين SmartContrast يبلغ 10000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    معدل تباين SmartContrast يبلغ 10000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

    ضبط سهل لأداء الشاشة مع SmartControl Lite

    SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.

    Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

    Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      19 بوصة / 48,3 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:10
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام CCFL
      دقة البكسل
      0,2835x 0,2835 مم
      الدقة المثلى
      1440‏ × 900 @ 60 هرتز
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      10000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      منطقة مشاهدة فعالة
      408,24 (أفقي) x‏ 255,15 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • DVI-D (رقمي، HDCP)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      راحة المستخدم
      • تلقائي/للأسفل
      • 4:3 عريض/للأعلى
      • سطوع/عودة
      • القائمة/موافق
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الأسبانية
      • الإيطالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • البرتغالية
      • التركية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/+20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0.5 واط
      وضع التشغيل
      19,3 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 5.0)
      وضع الاستعداد
      0.5 واط
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      462 x‏ 382‏ x‏ 204  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      503 x‏ 396‏ x‏ 125  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      462 x‏ 319‏ x‏ 54  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      4.68  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      3,57  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3,28  كلغ

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT فضي
      • RoHS
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      لامع (الحافة الأمامية) / غير مالس (الغطاء الخلفي)

    Badge-D2C

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