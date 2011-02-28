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شاشة LED

196E3LSB/00

شاشة LED أنيقة بألوان طبيعية

تتميّز شاشة 196E3 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch، وSmartContrast وSmartImage Lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك

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شاشة LED أنيقة بألوان طبيعية

  • E Line

  • 19 بوصة (41,8 سم)

تضمن تقنية LED ألواناً طبيعية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع ديكور منزلك

تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.

تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

المواصفات التقنية

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