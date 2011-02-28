ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
196E3LSB/00
شاشة LED أنيقة بألوان طبيعية
تتميّز شاشة 196E3 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch، وSmartContrast وSmartImage Lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك
E Line
19 بوصة (41,8 سم)
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات