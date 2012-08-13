65% من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها مع حافة حائزة شهادة TCO

يتم منح شهادة TCO للمنتجات التي تتفوق على برامج التصنيف الإيكولوجي الحالية. بالإضافة إلى متطلبات شهادة TCO القياسية، من الضروري أن يستخدم المنتج نسبة 65% على الأقل من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها وأن يكون موفّرًا لاستهلاك الطاقة وأن يستخدم الحد الأدنى من المواد الخطرة وأن تكون مواد تغليفه قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وأن يكون مصممًا لعملية إعادة تدوير سهلة. كن متأكدًا أن شاشة Philips هي منتج يتميّز بتقنية متطورة والأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مفيدة لك وللبيئة إذ تساعدك في شراء منتج صديق للبيئة!