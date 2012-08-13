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    Brilliance 220B4LPCB شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

    220B4LPCB/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Brilliance 220B4LPCB شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

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    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%

    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%

    إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.

    ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

    ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

    بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    تضمن تقنية TrueVision صور عالية الجودة كالتي يتم إنتاجها في مختبرات التصوير

    تضمن تقنية TrueVision صور عالية الجودة كالتي يتم إنتاجها في مختبرات التصوير

    TrueVision هي عبارة عن تقنية تملكها شركة Philips تستخدم خوارزمية متقدّمة لاختبار الشاشة ومحاذاتها، مما يمنحك أداء شاشة مثاليًا. وتضمن Philips تزويدك بشاشات TrueVision من المصنع بعد ضبطها بدقة عن طريق هذه العملية، لتمنحك جودة ألوان وصور عالية.

    تضمن تقنية LED ألواناً طبيعية

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    موزّع USB بمنفذَين لتوصيل سهل

    يسمح موزّع USB للمستخدم بتوصيل القابس بسهولة وتشغيل أجهزة الوسائط المتعددة مثل أجهزة ذاكرة USB والكاميرا ومحركات الأقراص الثابتة المحمولة وكاميرا ويب والمساعد الرقمي الشخصي والطابعة وغيرها من الأجهزة القابلة للتوصيل عبر USB. وبفضل موزّع USB 2.0 المتوفر على الشاشة، تنتقل إشارات USB 2.0 عبر الكمبيوتر. تجدر الإشارة إلى الكثير من الأجهزة، مثل الكاميرات ومحركات الأقراص الثابتة، قد تتطلب تشغيلها بشكل مستقل، إذ تتمتع بمتطلبات طاقة أقوى من تلك التي يوفّرها موزّع USB 2.0.

    65% من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها مع حافة حائزة شهادة TCO

    يتم منح شهادة TCO للمنتجات التي تتفوق على برامج التصنيف الإيكولوجي الحالية. بالإضافة إلى متطلبات شهادة TCO القياسية، من الضروري أن يستخدم المنتج نسبة 65% على الأقل من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها وأن يكون موفّرًا لاستهلاك الطاقة وأن يستخدم الحد الأدنى من المواد الخطرة وأن تكون مواد تغليفه قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وأن يكون مصممًا لعملية إعادة تدوير سهلة. كن متأكدًا أن شاشة Philips هي منتج يتميّز بتقنية متطورة والأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مفيدة لك وللبيئة إذ تساعدك في شراء منتج صديق للبيئة!

    إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

    إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)

    استهلاك منعدم للطاقة مع مفتاح ثابت يستهلك 0 واط

    بفضل المفتاح الثابت الذي يستهلك 0 واط والمتوفر في الجهة الخلفية، يمكنك فصل شاشتك بالكامل عن طاقة التيار المتردد. يؤدي ذلك إلى استهلاك منعدم للطاقة مما يخفف مستوى الكربون بشكل إضافي

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