دعم وظيفة الضغط للتكلم لـ Google Assistant™‎

تحكّم بالتلفزيون بصوتك بلمسة زر. افتح YouTube، وارفع مستوى الصوت، وشغّل أغانيك المفضّلة، واحصل على كل المعلومات التي تحتاج إليها مثل تحديثات الطقس والأمور التي يمكن القيام بها، وحتى الترجمات المحكية على الفور. ما عليك سوى استخدام الزر المخصص على جهاز التحكّم عن بُعد وتكلّم عبر الميكروفون المضمّن.