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240S1SB/00
شاشة كبيرة مزوّدة بميزات متعددة لمستوى إنتاجية مرتفع
تعمد شاشة 240S1 المخصصة للأعمال إلى تحسين مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل SmartImage وSmartContrast وSmartControl وTrueVision
w S-line، بحجم 61 سم (24 بوصة)
تنسيق 16:10
يوفّر الإدخال الثنائي موصلات لاستيعاب إدخال إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية.
TrueVision هي تقنية اختبار وخوارزمية من Philips رائدة في مجالها لضبط الشاشة وموالفتها، وهي عبارة عن عملية شاملة تضمن الحصول على أداء شاشة مثالي بالتوافق مع معيار أكثر صرامة بأربع مرات من المتطلبات التي يفرضها نظام Vista من Microsoft على كل شاشة تخرج من المصنع، وليس على بعض النماذج المخصصة للمراجعة فقط. فوحدها Philips تبذل هذا الجهد لتقديم هذا المستوى من دقة الألوان وجودة العرض في كل شاشة جديدة.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
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