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  • شكل أنيق وأداء عالٍ شكل أنيق وأداء عالٍ شكل أنيق وأداء عالٍ

    Brilliance شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

    248C3LHSW/00

    شكل أنيق وأداء عالٍ

    استمتع بشاشة متطورة ذات مستوى متقدم، مع شكل رائع في الوقت نفسه. تُعتبر شاشة Moda الجديدة تحفة فنية بفضل تشكلها الرفيع والأنيق وقاعدتها العصرية المصنوعة من الألومنيوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Brilliance شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

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    شكل أنيق وأداء عالٍ

    • Moda
    • 23,6 بوصات / 59,9 سم، أبيض،
    • تقنية Full HD
    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

    SmartKolor لصور غنية ومفعمة بالحياة

    SmartKolor لصور غنية ومفعمة بالحياة

    SmartKolor هي تقنية امتداد ألوان متميّزة يمكنها تحسين مجموعة الألوان على الشاشة. ومن خلال تعزيز مستوى كسب ألوان RGB، تسمح لك هذه الميزة بالحصول على صور غنية ومفعمة بالحياة لصور ومقاطع فيديو استثنائية.

    SmartTxt لتجربة قراءة محسنة

    SmartTxt لتجربة قراءة محسنة

    SmartTxt عبارة عن خوارزمية متطورة، تحسّن قراءة التطبيق المستند إلى نصوص، مثل مستندات PDF أو الكتب الإلكترونية التي تستلزم عادة تركيزًا أكبر.

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD وبنسبة عرض إلى طول 16:9

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD وبنسبة عرض إلى طول 16:9

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال "الواجهة المتعددة الوسائط بدقة عالية" (HDMI) وإشارات مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة، ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV، بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والفيديو A/V وكاميرات الفيديو.

    SmartImage محسّنة لسهولة الاستخدام

    SmartImage محسّنة لسهولة الاستخدام

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    وقت استجابة سريع يصل إلى 2 مللي ثانية

    وقت استجابة سريع يصل إلى 2 مللي ثانية

    إن SmartResponse هي تقنية مضاعفة للسرعة وحصرية من Philips، تعمد عند تشغيلها إلى ضبط أوقات الاستجابة تلقائيًا بحسب متطلبات التطبيقات الخاصة، مثل الألعاب والأفلام التي تتطلب أوقات استجابة أسرع لإنتاج صور خالية من الاهتزاز والتأخير الزمني والصور الثانوية المعتّمة

    تقنية LED لصور تنبض بالحياة

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

    تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      23,6 بوصات / 59,9 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,272 x ‏0,272 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      300  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      منطقة مشاهدة فعالة
      521,28 (أفقي) x‏ 293,22 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      SmartResponse (نموذجي)
      2 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • HDMI عدد 2
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      إخراج الصوت HDMI

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • الإدخال
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • سرعة فائقة
      • القائمة
      لغات عرض OSD
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      تسهيلات أخرى
      قفل Kensington

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/+20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • خارجي
      • 240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      <0,3 واط
      وضع التشغيل
      16,6 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 5.0)
      وضع الاستعداد
      <0,3 واط
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد/السكون - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      579 x‏ 443‏ x‏ 194  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      625 x‏ 504‏ x‏ 101  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      579 x‏ 369‏ x‏ 33  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      5.7  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      4.5  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3.0  كلغ

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • RoHS
      • EPEAT فضي
      • EnergyStar 5.0
      • خالية من مادة الزئبق
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • الحاوية

      اللون
      أبيض (الحافة الأمامية) / أبيض (الغطاء الخلفي)
      إنهاء
      لامع

    Badge-D2C

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