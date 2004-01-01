توصيلات سهلة
توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توصيلات سهلة
توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري. إكتشف كلّ المميزات
توصيلات سهلة
توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توصيلات سهلة
توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري. إكتشف كلّ المميزات
يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا موصل رفيع وذي وجهَين، وهو يوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يقدم لك كبل USB 3.1 أعلى مستويات السرعة، 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. فضلاً عن ذلك، يسمح لك USB-C حتى بتشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه من الشاشة، فلا حاجة إلى كبلات إضافية. كل توصيلاتك عبر كبل واحد.
تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانيات ضبط الارتفاع والدوران والإمالة وزاوية التدوير مما يمنح الشاشة طابعًا مريحًا يغنيك عن تشنجات يوم عمل طويل؛ وتساعد إمكانية إدارة الكبلات في تنظيم الكبلات لتبقى مساحة العمل مرتبة وبطابع مهني.
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ 2560x1440 بكسل أو 2560x1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل Displayport، وHDMI، وDual link DVI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
إرساء USB
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية