من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عرض 60000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية من 16 جيجابايت. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.
استهلاك منخفض للطاقة، تشغيل موفّر للطاقة
مثالية للبيئات البعيدة عن مصدر طاقة. يمكن تثبيت لوحات Tableaux من Philips وإزالتها، وعرض محتوى ثابت بالألوان بنفس طريقة الملصقات الورقية، وهي لا تتطلب اتصالاً بالطاقة إلا عند تحميل محتوى جديد.
تكنولوجيا من أجل المستقبل
تطوير تكنولوجيا لمستقبل مستدام، استبدال الملصقات الورقية بميزة موفرة للطاقة ومن دون نفايات.
معالج SoC مشغّل بواسطة Android
تتميز شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android بالمرونة والأمان، مما يضمن بقاء مواصفات العرض ممتازة لفترة أطول.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (بوصة)
25.3
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3200 x 1800
ألوان الشاشة
60000
زمن الاستجابة (النموذجي)
36 ثانية لتحديث الصورة
نظام التشغيل
Android 11
الاتصال
Ethernet
10M/100M
Wi-Fi/ WLAN
Wifi 2,4 جيجاهرتز (802,11 b/g/n) + 5 جيجاهرتز
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
مخرج صوت مكبر الصوت (مقبس سماعة الأذن)
توصيلات أخرى
بطاقة SD صغيرة
جهاز USB صغيرة
USB، النوع A
WiFi
Wifi 2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
الملاءمة
الوضعية
أفقي (24/7)
عمودي (24/7)
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
LAN (RJ45)
حجرة البطارية
بطاريات 18650، 4 قطع (> 2600 مللي أمبير ساعة) غير مضمنة