تشغيل المحتوى في كل الأوقات

عرض 60000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية من 16 جيجابايت. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.