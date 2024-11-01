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  • لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة

    Signage Solutions لوحات

    25BDL4050I/00

    لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة

    من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions لوحات

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    لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة

    تكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا

    • 25 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android

    تشغيل المحتوى في كل الأوقات

    عرض 60000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية من 16 جيجابايت. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.

    استهلاك منخفض للطاقة، تشغيل موفّر للطاقة

    مثالية للبيئات البعيدة عن مصدر طاقة. يمكن تثبيت لوحات Tableaux من Philips وإزالتها، وعرض محتوى ثابت بالألوان بنفس طريقة الملصقات الورقية، وهي لا تتطلب اتصالاً بالطاقة إلا عند تحميل محتوى جديد.

    تكنولوجيا من أجل المستقبل

    تطوير تكنولوجيا لمستقبل مستدام، استبدال الملصقات الورقية بميزة موفرة للطاقة ومن دون نفايات.

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android

    تتميز شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android بالمرونة والأمان، مما يضمن بقاء مواصفات العرض ممتازة لفترة أطول.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      25.3  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3200 x‏ 1800
      ألوان الشاشة
      60000
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      36 ثانية لتحديث الصورة
      نظام التشغيل
      Android 11

    • الاتصال

      Ethernet
      10M/100M
      Wi-Fi/ WLAN
      Wifi ‏2,4 جيجاهرتز (802,11 b/g/n) ‏+ 5 جيجاهرتز

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      مخرج صوت مكبر الصوت (مقبس سماعة الأذن)
      توصيلات أخرى
      • بطاقة SD صغيرة
      • جهاز USB صغيرة
      • USB، النوع A
      WiFi
      Wifi ‏2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      LAN ‏(RJ45)
      حجرة البطارية
      بطاريات 18650، ‏4 قطع (> 2600 مللي أمبير ساعة) غير مضمنة

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      محوّل 20 فولت/2,25 أمبير

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      602,4  ملليمترًا
      وزن المنتج
      2.4  كلغ
      تعيين الارتفاع
      357,4  ملليمترًا
      تعيين العمق
      37.5  ملليمترًا
      التثبيت على الحائط
      100 x ‏100 مم

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      15 درجة ~ 35 درجة  درجة مئوية
      الرطوبة النسبية
      30 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -25 ~ 50  درجة مئوية

    • مشغّل داخلي

      CPU
      Rockchip PX30
      الذاكرة
      LPDDR3 سعة 2 جيجبايت
      التخزين
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • محوّل طاقة التيار المتردد
      • دليل البدء السريع (x1)

    • متفرقات

      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية

    Badge-D2C

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