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    Brilliance 271P4QPJES شاشة AMVA LCD، إضاءة LED خلفية

    271P4QPJES/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Brilliance 271P4QPJES شاشة AMVA LCD، إضاءة LED خلفية

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    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%

    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%

    إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة

    AMVA LED لعرض صور عريضة وبتباين عالٍ جدًا وزاهية

    AMVA LED لعرض صور عريضة وبتباين عالٍ جدًا وزاهية

    تستخدم شاشة AMVA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا حتى في وضع التدوير بزاوية 90 درجة

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانيات ضبط الارتفاع والدوران والإمالة وزاوية التدوير مما يمنح الشاشة طابعًا مريحًا يغنيك عن تشنجات يوم عمل طويل؛ وتساعد إمكانية إدارة الكبلات في تنظيم الكبلات لتبقى مساحة العمل مرتبة وبطابع مهني.

    تضمن HDMI اتصالاً رقميًا عالميًا

    تضمن HDMI اتصالاً رقميًا عالميًا

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

    ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

    ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

    بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.

    توفّر توصيلة DisplayPort الصوت والفيديو عبر كبل واحد طويل

    DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.

    65% من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها مع حافة حائزة شهادة TCO

    يتم منح شهادة TCO للمنتجات التي تتفوق على برامج التصنيف الإيكولوجي الحالية. بالإضافة إلى متطلبات شهادة TCO القياسية، من الضروري أن يستخدم المنتج نسبة 65% على الأقل من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها وأن يكون موفّرًا لاستهلاك الطاقة وأن يستخدم الحد الأدنى من المواد الخطرة وأن تكون مواد تغليفه قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وأن يكون مصممًا لعملية إعادة تدوير سهلة. كن متأكدًا أن شاشة Philips هي منتج يتميّز بتقنية متطورة والأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مفيدة لك وللبيئة إذ تساعدك في شراء منتج صديق للبيئة!

    إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

    إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)

    استهلاك منعدم للطاقة مع مفتاح ثابت يستهلك 0 واط

    بفضل المفتاح الثابت الذي يستهلك 0 واط والمتوفر في الجهة الخلفية، يمكنك فصل شاشتك بالكامل عن طاقة التيار المتردد. يؤدي ذلك إلى استهلاك منعدم للطاقة مما يخفف مستوى الكربون بشكل إضافي

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