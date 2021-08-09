أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات
أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وتم تصديق توافق هذه الشاشة مع AMD FreeSync™ Premium Pro، مما يتيح دعم معدل التحديث المتغير (VRR) وتجربة ألعاب HDR حقيقية. يوفر هذا مزيجًا من تجارب الألعاب السلسة بأفضل أداء ممكن، ومرئيات ذات نطاق ديناميكي عالٍ استثنائي مع الحفاظ على زمن انتقال منخفض.
DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.
عند تشغيل الألعاب الحماسية بمعدلات تحديث عالية، قد تظهر مشكلة تمزّق الشاشة بدون مزامنة مثالية للرسوميات. تم تصديق توافق الشاشة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®، وتتميز بمعدل تحديث متغير (VRR)، ما يخفف تمزّق الشاشة ويؤدي إلى مزامنة معدل تحديث شاشتك مع إخراج بطاقة الرسوميات للاستفادة من تجربة ألعاب أسلس. تظهر المشاهد فورًا وتبدو الأجسام أوضح ويصبح اللعب أسلس، ما يتيح لك الاستفادة من تجربة بصرية مذهلة ويزوّدك بأفضلية تنافسية كبيرة.
بالنسبة إلى احتياجات الصور والألعاب والإنتاجية الحرجة، تقدّم شاشة Nano IPS دقة ألوان مذهلة عبر زاوية مشاهدة عريضة من دون تحويل الألوان. تدرجات أغنى من اللون الأحمر، وتدرجات أزهى من اللون الأخضر، وتدرجات أعمق من اللون الأزرق. تستخدم تقنية Ultra Wide-Color مع IPS Nano Color جسيمات الفوسفور النانوية المحسّنة KSF لامتصاص الضوء الزائد الذي تولّده الشاشة لتزويدك بألوان مذهلة، وحقيقية. تغطي لوحات الشاشة التي نقدّمها لغاية 98% من معيار نطاق الألوان DCI-P3 لنقاوة الألوان، كما هو محدد من قبل جمعية مهندسي التليفزيون والصور المتحركة لجودة الصور السينمائية.
تحسّن تقنية Ambiglow محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف لون الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.
حدد أحد أوضاع SmartImage HDR ليناسب احتياجاتك على أفضل وجه. HDR للألعاب: محسّن للاستمتاع بألعاب الفيديو. مع تدرجات أغنى من اللون الأبيض والأسود، يصبح مشهد الألعاب حيويًا ويكشف عن مزيد من التفاصيل لتسهيل العثور على الأعداء المختبئين في الزاوية المظلمة والظلال. HDR للأفلام: وضع مثالي لمشاهدة فيلم HDR. يقدم تباينًا وسطوعًا أفضل لتجربة مشاهدة واقعية وغامرة أكثر. HDR للصور: تعزيز الأحمر والأخضر والأزرق لمرئيات تنبض بالحياة. DisplayHDR: معتمد من VESA DisplayHDR*. الوضع الشخصي: تخصيص الإعدادات في قائمة الصور. *يرجى مراجعة المواصفات لدرجة HDR.
تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.
تمكّن من تشغيل الألعاب بدقة 4K الواضحة جدًا مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز عند توصيل Xbox Series X وغيرها من وحدات التحكّم بالألعاب من الجيل التالي عبر إحدى وصلات HDMI 2.1 المتعددة. يضمن معدل التحديث الأسرع عددًا أقل من الإطارات التي يتم تخطيها، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة وواضحة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بسهولة.
أصبح بإمكان لاعبي الكمبيوتر الذي يريدون الحصول على تجربة ألعاب بدقة 4K فعلية مع أسرع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز الاستمتاع بأسلس أداء مع الوصلات المضمّنة.
على عكس أجهزة التلفزيون القياسية، تم تصميم شاشات الألعاب Momentum من Philips خصيصًا لتوفير معدل تأخير منخفض واستجابة بكسل سريعة جدًا، كما تدعم الألعاب السريعة جدًا والتي تتطلّب ردود فعل حساسة من حيث الوقت. تدعم الشاشة أيضًا معدل التحديث المتغير (VRR) لـ Xbox Series X لتحقيق حركة سلسة جدًا.
تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة فيما تقوم بتوفير الطاقة لجهازك المتوافق وإعادة شحنه في الوقت نفسه.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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