هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز شاشة LED الاحترافية من Philips بأغطية كبلات خلفية مضمّنة، للحفاظ على ترتيب كبلات الطاقة والبيانات. يمكن توصيل حجرات الشاشات بسلسلة تعاقبية، للطاقة والبيانات على حد سواء. يسمح لك هذا الأمر بتقليل الفوضى أو تسريع الثبيت.
ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أو 8K أو حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.
يمكن الوصول إلى المعدّات الإلكترونية الداخلية بسهولة تامة لصيانتها. يمكن إزالة كل من وحدات LED الثماني المتوفرة في الحجرة باستخدام أداة JIG مغناطيسية، تسمح برفع الوحدة وإخراجها من الجهة الأمامية.
احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز حجرات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على حائط شاشات بسهولة تامة، يمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها.
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