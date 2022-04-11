Philips Monitor 4K UHD monitor 27E1N5800E 5000 series 27" (68.6 cm) 3840 x 2160 (4K UHD)
27E1N5800E/89
-{discount-value}
Philips Monitor 4K UHD monitor 27E1N5800E 5000 series 27" (68.6 cm) 3840 x 2160 (4K UHD)
27E1N5800E/89
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Monitor 4K UHD monitor 27E1N5800E 5000 series 27" (68.6 cm) 3840 x 2160 (4K UHD)
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Monitor 4K UHD monitor 27E1N5800E 5000 series 27" (68.6 cm) 3840 x 2160 (4K UHD)