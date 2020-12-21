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    Signage Solutions شاشة Q-Line

    43BDL3550Q/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة Q-Line

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    تميّز

    شاشة 18/7 سهلة الإعداد

    • 43 بوصة
    • إضاءة LED الخلفية المباشرة
    • تقنية Ultra HD
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

    يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android 8 الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

    قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      108  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      42.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,2451 x‏ 0,2451 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      تقنية اللوحة
      ADS
      نظام التشغيل
      Android 8.0
      صورة سريرية
      إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • DVI - D (عدد 1)
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
      إدخال الصوت
      مقبس مقاس 3,5 مم
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (18/7)
      • عمودي (18/7)
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 15‏ × 15
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • قابلة للإقفال
      • مخفية
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45
      بدء التشغيل
      • تأخير التشغيل
      • حالة التشغيل
      • التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
      نافذة بدء التشغيل
      تمكين / تعطيل شعار Philips

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 - 240 فولت تقريبًا، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      108  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      152 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
      • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
      • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      973,0  ملليمترًا
      وزن المنتج
      11,29  كلغ
      تعيين الارتفاع
      561,2  ملليمترًا
      تعيين العمق
      63,5  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      38,31  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      22.09  بوصة
      التثبيت على الحائط
      200 مم x‏ 200 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      2.50  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      13,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)
      وزن المنتج (لِبرة)
      24,91  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • مشغّل داخلي

      CPU
      • ثنائي النواة cortex A53، ‏1,1 جيجاهرتز
      • ثنائي النواة Cortex A73، ‏1,15 جيجاهرتز
      GPU
      ARM Mali G51
      الذاكرة
      • DDR3 سعة 2 جيجابايت
      • 8 غيغابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      الملحقات المضمّنة
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • شعار Philips ‏(x1)
      • غطاء USB وبرغي (عدد 2)
      الحامل
      BM05922 (اختياري)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البولندية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • العربية
      • اليابانية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • وحدة الاتصال
      • EPA
      • ETL
      • FCC، الفئة أ
      • VCCI
      • J-Moss

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    Badge-D2C

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