أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز حجرات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على حائط شاشات بسهولة تامة، يمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها.
احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام مختلفة
ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أو 8K أو حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.
وحدات LED بأسلاك ذهبية عالية الأداء
تستخدم شاشات LED الاحترافية من Philips وحدات LED بأسلاك ذهبية عالية الأداء، تتميّز بتوفير استهلاك الطاقة وبفعالية من حيث التكلفة. بالتالي، تكون الإضاءة أكثر سطوعًا، وتدوم وحدات LED لفترة أطول.
وحدات LED يمكن الوصول إليها من الجهة الأمامية، لصيانة سهلة
يمكن الوصول إلى المعدّات الإلكترونية الداخلية بسهولة تامة لصيانتها. يمكن إزالة كل من وحدات LED الثماني المتوفرة في الحجرة باستخدام أداة JIG مغناطيسية، تسمح برفع الوحدة وإخراجها من الجهة الأمامية.
غطاء كبل خلفي مضمّن، لتنظيم الكبلات بسهولة تامة
تتميّز شاشة LED الاحترافية من Philips بأغطية كبلات خلفية مضمّنة، للحفاظ على ترتيب كبلات الطاقة والبيانات. يمكن توصيل حجرات الشاشات بسلسلة تعاقبية، للطاقة والبيانات على حد سواء. يسمح لك هذا الأمر بتقليل الفوضى أو تسريع الثبيت.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
نسبة العرض إلى الارتفاع
1:2
تجانس السطوع
>=97%
السطوع بعد المعايرة
800 نت
السطوع قبل المعايرة
1000 نت
المعايرة (السطوع/اللون)
معتمد
نطاق ضبط حرارة اللون
4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
حرارة اللون الافتراضية
6500 ± 500 كلفن
نسبة التباين (نموذجي)
>=3000:1
زاوية العرض (أفقية)
140
درجة
زاوية العرض (عمودية)
140
درجة
تحسين الصورة
تحسين التباين الديناميكي
شاشة بنطاق ألوان واسع
الوضعية
عمودي
تردد الإطار (هرتز)
50 و60
معدل التحديث (هرتز)
1200~1920
الاستخدام
على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، في الداخل
الملاءمة
سهولة التثبيت
براغي مرشدة
وزن خفيف
آلية القفل للحجرة
التوصيل الحلقي للطاقة
لبيئات 230 فولت: 6 حجرة أو أقل، لبيئات 110 فولت: 3 حجرات أو أقل