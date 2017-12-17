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    Signage Solutions شاشة Q-Line

    49BDL3050Q/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع وبدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة.

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    Signage Solutions شاشة Q-Line

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    شاشة 18/7 بسيطة وذكية ودقيقة.

    • 49 بوصة
    • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
    • تقنية Ultra HD
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

    متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

    إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND

    تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.

    CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

    أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

    الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

    مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

    يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      123.2  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      48.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,27963 x‏0,27963 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      9  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      • تحسين الألوان
      • ضبط حرارة اللون
      • إزالة التشابك
      • تقليل الفوضى
      • الصورة الذكية
      تقنية اللوحة
      IPS
      نظام التشغيل
      Android 5.0.1

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      إدخال الفيديو
      • DVI-D
      • VGA ‏(D-Sub تناظري)
      • HDMI (x2)‎
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      إدخال الصوت
      مقبس مقاس 3,5 مم
      تحكم خارجي
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • RJ45

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (18/7)
      • عمودي (12/7)
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 10‏ × 15
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      • RS232
      سهولة التثبيت
      قفل جهاز التحكم عن بُعد
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(400x400 مم)
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • LAN ‏(RJ45)
      • RS232
      الذاكرة
      eMMC سعة 8 جيجابايت

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
      الاستهلاك (وضع التشغيل)
      125 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480i، ‏30، 60 هرتز
      • 480p،‏ 30، 60 هرتز
      • 576i،‏ 25، 50 هرتز
      • 576p،‏ 25، 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160p،‏ 30، ‏50، 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1099,2  ملليمترًا
      وزن المنتج
      11.4  كلغ
      تعيين الارتفاع
      631,9  ملليمترًا
      تعيين العمق
      62,4  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      43,28  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      24.88  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 x ‏400 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      2.46  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      11,9 (أعلى/يسار/يمين) 14,4 (أسفل) مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      25,13  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      5 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80 (عند التشغيل)، 10 - 90%(عند التخزين)  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • مشغّل داخلي

      CPU
      معالج رباعي النواة ARM
      الذاكرة
      DDR3 سعة 2 جيجابايت
      التخزين
      eMMC سعة 8 جيجابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • دليل البدء السريع
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      الملحقات المضمّنة
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • غطاء USB وبرغي (عدد 1)
      الإكسسوارات الاختيارية
      حامل التثبيت على الطاولة
      الحامل
      BM05923‏/BM02542‏/BM05922

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البولندية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      • اليابانية
      • التشيكية
      • الدانماركية
      • الهولندية
      • الفنلندية
      • النرويجية
      • البرتغالية
      • السويدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC، الفئة B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • دليل البدء السريع
    • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • الملحقات الاختيارية: حامل التثبيت على الطاولة
    Badge-D2C

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