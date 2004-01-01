جدولة المحتوى بسهولة من USB أو الذاكرة الداخلية

يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB أو الذاكرة الداخلية بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.