العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل RS232
- دليل البدء السريع
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
- الملحقات الاختيارية: حامل التثبيت على الطاولة
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
شاهد شاشات Signage Solutions بطريقة لم تختبرها من قبل، بفضل دقة أعلى بأربع مرات من الشاشات التقليدية بدقة Full HD. تتميّز هذه الشاشة بدقة تبلغ 3840 × 2160 بكسل وبصور نقية وتنبض بالحياة، لتكون بمثابة نافذة إلى عالم جديد بالكامل.
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.
يمكنك تصميم محتويات مؤثرة وإنشاؤها بفضل أداة التأليف الفعالة CMND & Create. فهي مزوّدة بواجهة للسحب والإفلات، ونماذج محمّلة مسبقًا وعناصر واجهة مستخدم مضمنة، لإبهار عملائك بمحتويات آسرة. متوفرة في وضع العرض الأفقي والعمودي.
أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.
بات بإمكانك إدارة شاشات متعددة بسهولة تامة من موقع مركزي بفضل CMND & Control. لم يكن التحكم بمجموعة الشاشات يومًا بهذه السهولة، إذ تتوفر إمكانية مراقبة الشاشات في الوقت الحقيقي وتحديثات الإعدادات والبرامج من موقع عن بعد وإمكانية تخصيص شاشات متعددة وتكوينها في الوقت نفسه، مثل حائط الشاشات المتعددة أو شاشات القوائم.
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
إمكانية الاتصال
الراحة
الأبعاد
شروط التشغيل
الطاقة
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
متفرقات
مشغّل داخلي