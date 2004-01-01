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Signage Solutions 55BDL4650D شاشة D-Line

55BDL4650D/00
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    Signage Solutions 55BDL4650D شاشة D-Line

    55BDL4650D/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions 55BDL4650D شاشة D-Line

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions 55BDL4650D شاشة D-Line

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      حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

      حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.

      وحدة 4G/LTE اختيارية لاتصال موثوق به

      اختبر وحدة 4G/LTE الاختيارية التي نقدّمها لنطاق ترددي أكثر قابلية للتنبؤ وسرعات تنزيل أسرع، لتزويدك باتصال احتياطي موثوق به في حالة بيئات العمل 24:4 أو حيث لا تكون اتصالات الشبكة المحلية ممكنة.

      FailOver. لن تعرض شاشاتك صفحة فارغة على الإطلاق

      تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

      قابلية التركيب - فترة استهلاك أطول للمنتجات

      مدد فترة استهلاك شاشتك إلى المستقبل مع مقاربة وحدات قابلة للتركيب. استفد من الفرص لفترة استهلاك أطول للمنتجات مع مكونات يمكن فصلها واستبدالها، وتركيز صارم على الاستدامة، وتقليل التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تأتي شاشة D-Line من Philips مزوّدةً بنظام Android 11، لتزويدك بتجربة الشاشة المتصلة والقصوى والأكثر أمانًا. كذلك، إنها محسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتمكّنك من تثبيت تطبيقات ويب والبرامج مباشرة على الشاشة، لإزالة الحاجة إلى مشغّل وسائط خارجي.

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

      قم بتوصيل الشاشة وتحكّم بمحتوياتك عبر السحابة مع HTML5 المضمّن الذي نقدّمه، المستعرض المستند إلى Chromium. صمم محتوياتك عبر الإنترنت وقم بتوصيل شاشة واحدة أو الشبكة بأكملها، بتنسيق أفقي أو عمودي، وبدقة 4k UHD. ما عليك سوى الاتصال بالإنترنت عبر WiFi أو بواسطة كابل RJ45.

      استخدم Wave للحصول على نتائج ثورية

      أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات D-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.

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