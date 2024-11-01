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    Signage Solutions شاشة H-Line

    55BDL6002H/00

    الفت الأنظار

    اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع شاشة H Line من Philips بدقة Full HD. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي للأماكن الكثيرة الحركة والعرضة لضوء محيط عالٍ؛ بدءًا من المطارات ووصولاً إلى مراكز التسوّق.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة H-Line

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    شاشة 24/7 بمستوى سطوع مرتفع

    • 55 بوصة
    • 2500 شمعة بالمتر المربع
    • تقنية Full HD
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

    زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

    إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND

    تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.

    سطوع مرتفع (2500 شمعة/م2). مناسبة للاستخدام في الأماكن شبه الخارجية

    فليكن تأثيرك مدوٍّ في الأماكن الساطعة والشبه الخارجية. تتميّز هذه الشاشة بسطوع مرتفع جدًا يبلغ 2500 شمعة/م2، وهي مثالية لجذب الانتباه في الأماكن الكبيرة والصاخبة والعرضة لإضاءة محيطة عالية.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      138.7  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      54.6  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0.63 x‏ 0.63 ملم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      2500  cd/m²
      ألوان الشاشة
      ‎1,07 B
      نسبة التباين (نموذجي)
      ‎4000 : 1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000 : 1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • وصلة مقاس 3.5 ملم
      • وصلة مكبر الصوت الخارجي
      إدخال الفيديو
      • مركّب (المكوّن المشترك Y)
      • Display Port1.2 (عدد 1)
      • DVI - D (عدد 1)
      • HDMI 1.4 ‏(عدد 2)
      • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
      • مكوّن (BNC x3)
      إدخال الصوت
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • USB 2.0 ‏(عدد 1)
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
      • DVI-I (عدد 1)
      تحكم خارجي
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • RJ45
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي
      • عمودي
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      • DisplayPort
      • أشعة تحت الحمراء
      • RJ45
      سهولة التثبيت
      • مقابض الحمل
      • الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      295  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      420 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280 x ‏960، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      دعامة الإدخال الذكي
      مسافة 100 مم x‏ 100 مم، M4L6 (عدد 6)
      تعيين العرض
      1243,2  ملليمترًا
      وزن المنتج
      31,84  كلغ
      تعيين الارتفاع
      714  ملليمترًا
      تعيين العمق
      137,7  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      48,9  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      28.1  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 x ‏400 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      5,42  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      13,6 مم (إطار خارجي متساوٍ)
      وزن المنتج (لِبرة)
      70,20  رطل
      ارتفاع الإدخال الذكي
      200  ملليمترًا

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      الملحقات المضمّنة
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • مجموعة محاذاة الأطراف (1) - قطعة واحدة
      • مجموعة محاذاة الأطراف (2) - قطعتان
      • شعار Philips ‏(x1)
      • برغي ملولب إبهامي (8 قطع)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • التلميع
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • العربية
      • اليابانية
      • البرتغالية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • CE
      • UL/cUL
      • EAC
      • EMF
      • FCC، الفئة أ
      • PSB
      • PSE
      • VCCI

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • دليل البدء السريع
    • كبل RS232
    • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
    Badge-D2C

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