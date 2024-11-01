مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.
هذا المنتج لم يعد متاحا
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس
استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.
وضع لوح المعلومات مضمن
شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.
مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون
اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.
Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.
سطع العرض
بقوة 7 MOH مانع للتوهج، ومضاد للانعكاس، ومضاد لبصمات الأصابع.
استخدم Wave للحصول على نتائج ثورية
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات E-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
163.9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
64.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,372 x 0,372 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
ألوان الشاشة
1.07 مليار
السطوع (بعد إضافة الزجاج)
360
cd/m²
السطوع (قبل إضافة الزجاج)
390
cd/m²
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
تقنية اللوحة
ADS
نظام التشغيل
Android 11
دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
3840 × 2160 على 60 هرتز
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
إدخال الفيديو
DVI - D (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 3)
USB 2.0 (عدد 3)
USB 3.0 (عدد 3)
USB-C (لغاية 65 واط)
إدخال الصوت
مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
توصيلات أخرى
OPS
بطاقة SD صغيرة
USB-B (عدد 3)
إخراج الفيديو
HDMI 2.0 (عدد 1)
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (18/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
إخراج تيار متناوب
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
15 واط (عدد 2)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
170
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
430 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640 × 350، 70 هرتز
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
848 × 480، 60 هرتز
960x720، 75 هرتز
1024x768، 60، 70 هرتز
1152 × 864، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 900، 66 هرتز
1280 × 720، 60، 70 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز، 75 هرتز
1280 × 800، 60، 75 هرتز
1280 x 960، 60 هرتز
1280x1024، 60، 67، 75 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1366 × 768، 60 هرتز
1400 × 1050،60، 75 هرتز
1600 x 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
3840 × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بكسل، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
2160p، 50، 60 هرتز
480 بوصة، 60 هرتز
الأبعاد
دعامة الإدخال الذكي
100 x 100 مم، M4L6 (عدد 6)
تعيين العرض
1494,3
ملليمترًا
تعيين الارتفاع
883,2
ملليمترًا
الوزن
44.26
كلغ
تعيين العمق
99,5 مم (أقصى عمق)/78,5 مم (العمق عند التثبيت على الحائط)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
58,83
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
34.77
بوصة
التثبيت على الحائط
400 x 400 مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
3,92 (أقصى عمق)/3,09 (العمق عند التثبيت على الحائط)
بوصة