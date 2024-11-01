65BDL4550D/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.
يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.
يمكنك تصميم محتويات مؤثرة وإنشاؤها بفضل أداة التأليف الفعالة CMND & Create. فهي مزوّدة بواجهة للسحب والإفلات، ونماذج محمّلة مسبقًا وعناصر واجهة مستخدم مضمنة، لإبهار عملائك بمحتويات آسرة. متوفرة في وضع العرض الأفقي والعمودي.
بات بإمكانك إدارة شاشات متعددة بسهولة تامة من موقع مركزي بفضل CMND & Control. لم يكن التحكم بمجموعة الشاشات يومًا بهذه السهولة، إذ تتوفر إمكانية مراقبة الشاشات في الوقت الحقيقي وتحديثات الإعدادات والبرامج من موقع عن بعد وإمكانية تخصيص شاشات متعددة وتكوينها في الوقت نفسه، مثل حائط الشاشات المتعددة أو شاشات القوائم.
تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android 8 الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.
لا شك في أن المحتوى هو العنصر الأهم، لذلك تأكد من تشغيل المحتوى الخاص بك في كل الأوقات بفضل ميزة لقطات الشاشة التلقائية. إذ يتم اتخاذ لقطات شاشة على مدار اليوم ويتم تخزينها في خادم FTP، حيث يمكنك رؤيتها هناك في كل الأوقات ومن أي مكان.
يمكنك المشاهدة من أي زاوية باستخدام تقنية ADS لعرض بزاوية عريضة. يوفر مفتاح الأبعاد الفائقة المتطور معالجة أسرع للصور على الشاشة لعمليات انتقال أسلس في المحتوى، ولدقة صور استثنائية، ولإعادة إنتاج الألوان بشكل فائق، مع زاوية عرض تبلغ 180 درجة.
قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.
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