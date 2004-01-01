هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.
يمكنك المشاهدة من أي زاوية باستخدام تقنية ADS لعرض بزاوية عريضة. يوفر مفتاح الأبعاد الفائقة المتطور معالجة أسرع للصور على الشاشة لعمليات انتقال أسلس في المحتوى، ولدقة صور استثنائية، ولإعادة إنتاج الألوان بشكل فائق، مع زاوية عرض تبلغ 180 درجة.
اختبر وحدة 4G/LTE الاختيارية التي نقدّمها لنطاق ترددي أكثر قابلية للتنبؤ وسرعات تنزيل أسرع، لتزويدك باتصال احتياطي موثوق به في حالة بيئات العمل 24:4 أو حيث لا تكون اتصالات الشبكة المحلية ممكنة.
تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
مدد فترة استهلاك شاشتك إلى المستقبل مع مقاربة وحدات قابلة للتركيب. استفد من الفرص لفترة استهلاك أطول للمنتجات مع مكونات يمكن فصلها واستبدالها، وتركيز صارم على الاستدامة، وتقليل التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).
تأتي شاشة D-Line من Philips مزوّدةً بنظام Android 11، لتزويدك بتجربة الشاشة المتصلة والقصوى والأكثر أمانًا. كذلك، إنها محسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتمكّنك من تثبيت تطبيقات ويب والبرامج مباشرة على الشاشة، لإزالة الحاجة إلى مشغّل وسائط خارجي.
قم بتوصيل الشاشة وتحكّم بمحتوياتك عبر السحابة مع HTML5 المضمّن الذي نقدّمه، المستعرض المستند إلى Chromium. صمم محتوياتك عبر الإنترنت وقم بتوصيل شاشة واحدة أو الشبكة بأكملها، بتنسيق أفقي أو عمودي، وبدقة 4k UHD. ما عليك سوى الاتصال بالإنترنت عبر WiFi أو بواسطة كابل RJ45.
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات D-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
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