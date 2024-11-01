مصطلحات البحث

AR
EN
  • رؤية زاهية في كل حالة إضاءة رؤية زاهية في كل حالة إضاءة رؤية زاهية في كل حالة إضاءة

    Signage Solutions شاشة H-Line

    75BDL4003H/02

    رؤية زاهية في كل حالة إضاءة

    اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع شاشة H-Line من Philips ذات مستوى سطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لعرض المحتوى الملفت للنظر في واجهات المتاجر والأماكن الأخرى التي تكون فيها الإضاءة أقوى؛ بدءًا من المطارات ووصولاً إلى مراكز التسوّق، وغير ذلك الكثير.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة H-Line

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Unmapped

    رؤية زاهية في كل حالة إضاءة

    شاشة 24/7 بمستوى سطوع مرتفع

    • 75 بوصة
    • 3000 شمعة/متر مربع
    • تقنية Ultra HD
    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    FailOver. لن تعرض شاشاتك صفحة فارغة على الإطلاق

    تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

    عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

    زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

    مصممة للحالات الاستثنائية جدًا

    إدارة حرارية مُحسّنة، ولوحات كريستال سائل عالية الدقة، ومستشعرات حرارية مدمجة للتعامل مع درجات الحرارة المحيطة العالية. سطوع الشاشة يصل إلى 2500شمعة بالمتر المربع لظروف الإضاءة المحيطة العالية. مُستقطب الشاشة متوافق مع النظارات الشمسية المُستقطبة لتحسين رؤية المحتوى.

    لافتة خارجية بسطوع عالٍ

    تجذب الشاشات الرقمية ذات السطوع العالي المخصصة للاستخدام الخارجي الانتباه مهما كانت حالة الإضاءة، الأمر الذي يزيد رؤية المتجر ويجذب العملاء. يضمن السطوع المذهل الذي يصل إلى 3000 شمعة/م² رؤية عالية وجودة صورة نقية، حتى في ظروف الإضاءة المحيطة الشديدة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      189.3  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      74.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,429 x ‏0,429 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
      السطوع
      3000  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • مسح تدريجي
      • تحسين التباين الديناميكي
      تقنية اللوحة
      IPS

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • DisplayPort (1,2)‎‏‎
      • DVI-I (رقمي + تناظري) (عدد 1)
      • HDMI 2.0 (عدد 3)
      إدخال الصوت
      مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
      تحكم خارجي
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      • مقابض الحمل
      • الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • LAN ‏(RJ45)

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      510  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      790
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480i، ‏30، 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 576i،‏ 25، 50 هرتز
      • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1688,2  ملليمترًا
      وزن المنتج
      54.1  كلغ
      تعيين الارتفاع
      966,6  ملليمترًا
      تعيين العمق
      111,1  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      66,46  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      38.06  بوصة
      التثبيت على الحائط
      600 x‏ 400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      4.37  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      18,8 (إطار خارجي متساوٍ)
      وزن المنتج (لِبرة)
      119,27  رطل
      عرض الإدخال الذكي
      180  ملليمترًا
      ارتفاع الإدخال الذكي
      300  ملليمترًا

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      تحذير
      لا تشغل الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة من دون اتخاذ تدابير حماية إضافية.

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • مجموعة محاذاة الأطراف
      • شعار Philips ‏(x1)
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • أداة تثبيت الأسلاك (x3)
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد وبرغي (عدد 1)
      • غطاء USB وبراغي
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • عدة بإطار مفتوح
      • دليل البدء السريع (x1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل RS232

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • بالنسبة إلى التركيبات التي قد تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، يُوصى بمراجعة دليل المستخدم ونشرة التحذيرات.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.