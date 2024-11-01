تأكد من تشغيل المحتوى الخاص بك بواسطة لقطات شاشة تلقائية

لا شك في أن المحتوى هو العنصر الأهم، لذلك تأكد من تشغيل المحتوى الخاص بك في كل الأوقات بفضل ميزة لقطات الشاشة التلقائية. إذ يتم اتخاذ لقطات شاشة على مدار اليوم ويتم تخزينها في خادم FTP، حيث يمكنك رؤيتها هناك في كل الأوقات ومن أي مكان.