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  • شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    86BDL3652T/00

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    مع تقنية اللمس المتعدد

    • 86 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

    يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.

    تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس

    استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.

    وضع لوح المعلومات مضمن

    شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

    مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون

    اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      217.4  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      85.6  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,4935 x‏ 0,4935 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
      السطوع
      420  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      معالجة السطح
      غطاء مانع للتوهج
      تقنية اللوحة
      IPS
      نظام التشغيل
      Android 9

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
      إدخال الفيديو
      • Display Port1.2 (عدد 1)
      • DVI-I (عدد 1)
      • MHL 2.0 ‏(عدد 4)
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      • USB 3.0 ‏(عدد 2)
      • USB-C
      إدخال الصوت
      مقبس حجم 3,5 مم (عدد 1)
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • بطاقة SD صغيرة
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
      • DVI - D (عدد 1)
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      تحكم خارجي
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • عمودي (12/7)
      • أفقي (18/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • DisplayPort
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 x‏ 20 واط RMS

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ‏- ‏240 فولت~، 50 - 60 هرتز، 7,5 أمبير
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      390  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      650 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏ × 350، 70 هرتز
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      • 848‏ × 480، 60 هرتز
      • 960‏x‏720، ‏75 هرتز
      • 1024‏x‏768، ‏60، 70 هرتز
      • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
      • 1152‏ × 900، ‏66 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
      • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
      • 1280 x ‏960، 60 هرتز
      • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
      • 1440 ‏× 900،‏ 60‏، 75 هرتز
      • 1440‏ × 1050، 60 هرتز
      • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 720p، ‏60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 4K ‏x ‏2K

    • الأبعاد

      دعامة الإدخال الذكي
      100 مم x‏ 100 مم، 6xM4L6
      تعيين العرض
      1961,00  ملليمترًا
      وزن المنتج
      74,3  كلغ
      تعيين الارتفاع
      1132,30  ملليمترًا
      تعيين العمق
      80,5 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 108,4 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      77,20  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      44.58  بوصة
      التثبيت على الحائط
      600 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      3,17 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 4,27 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      17,8 مم (متساوٍ)
      وزن المنتج (لِبرة)
      163,8  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80% (عند التشغيل)، 5 - 95% (عند التخزين)  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • مشغّل داخلي

      CPU
      MTK5680
      GPU
      ذاكرة DDR4 سعة 4 جيجابايت
      الذاكرة
      ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
      التخزين
      eMMc سعة 32 جيجابايت
      Wifi
      • AP(WC0SR2511-88112BU)‎
      • STA(WCT5GM2511MT7668AU)‎

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
      • كبل DVI-D ‏(1,8 م)
      • برغي M2 (عدد 2)
      • برغي M3 (عدد 2)
      • شعار Philips ‏(x1)
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • قلم لمس (عدد 2)
      • USB باللمس (عدد 1)
      • غطاء USB (عدد 1)
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • دليل البدء السريع (x1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد (عدد 1)
      • كبل RS232
      الإكسسوارات الاختيارية
      الدونجل التفاعلي

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الهولندية
      • الدانماركية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الفنلندية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • النرويجية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 5 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • PSB
      • ETL

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
      نقاط اللمس
      20 نقطة لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • مانع للتوهج
      • زجاج مقوّى للسلامة

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • الملحقات الاختيارية: الدونجل التفاعلي
    Badge-D2C

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