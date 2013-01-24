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AquaTouch

آلة حلاقة للاستخدام الرطب والجاف

AT610/14
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
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    AquaTouch آلة حلاقة للاستخدام الرطب والجاف

    AT610/14
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    بات بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. إذ يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا استخدام الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة. إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة للاستخدام الرطب والجاف

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    بات بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. إذ يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا استخدام الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة. إكتشف كلّ المميزات

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    بات بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. إذ يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا استخدام الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة. إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة للاستخدام الرطب والجاف

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    بات بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. إذ يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا استخدام الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة. إكتشف كلّ المميزات

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      حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

      • رأس الحلاقة CloseCut
      • استخدام رطب وجاف
      Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

      Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

      يجعل غلاف Aquatec آلة الحلاقة مقاومة للماء 100%. هكذا يمكنك استخدامها في الحمام مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة المفضلة لديك من أجل حماية قصوى لبشرتك. يمكنك طبعًا استخدامها للحلاقة الجافة إن كان هذا يناسبك أكثر. وعند الانتهاء، ما عليك سوى فتح الرؤوس وغسلها تحت الحنفية بهدف تنظيف آلة الحلاقة بسهولة.

      تنزلق شفرات CloseCut لحلاقة ناعمة ودقيقة.

      تنزلق شفرات CloseCut لحلاقة ناعمة ودقيقة.

      إن شفرات CloseCut مزودة بحواف مستديرة تنزلق بنعومة على بشرتك، لتحصل دائمًا على حلاقة دقيقة ومريحة في الوقت عينه.

      أداء متوافق للشفرات لأكثر من سنتين.

      أداء متوافق للشفرات لأكثر من سنتين.

      للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين.

      يوفر لك شحن البطارية لـ 10 ساعات قوة للاستخدام بدون أسلاك لأكثر من 30 دقيقة.

      يوفر لك شحن البطارية لـ 10 ساعات قوة للاستخدام بدون أسلاك لأكثر من 30 دقيقة.

      بدون أسلاك لراحة قصوى. تمنحك 30 دقيقة وأكثر من الطاقة اللاسلكية. يتم شحنها بالكامل في 10 ساعات.

      مقبض فريد ومريح لدقة إضافية وتحكم كامل.

      مقبض فريد ومريح لدقة إضافية وتحكم كامل.

      يتضمّن المقبض الخاص بأداة الحلاقة مسكة مريحة مع طبقة مقاومة للانزلاق، مما يضمن تحكمًا دقيقًا ويوفر دقة حلاقة فائقة.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائية عالمية وشفرات قابلة للاستبدال.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائية عالمية وشفرات قابلة للاستبدال.

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        اللون الأسود والأبيض الرمادي
        اللون الخارجي
        من البلاستيك العادي
        مقبض
        مقبض مريح سهل الاستخدام

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        نعم
        تنظيف
        مقاومة للماء كلياً
        شاشة عرض
        1 مؤشر LED
        وقت الحلاقة
        30 دقيقة وأكثر، ما يصل إلى 10 عمليات حلاقة
        تشغيل
        • بطارية قابلة لإعادة الشحن
        • استخدام بدون أسلاك
        وقت الشحن
        10 ساعات
        تشير الشاشة إلى
        • بطارية منخفضة
        • جاري الشحن

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        2.0  واط
        طاقة الاستعداد
        < 0.25  واط

      • الخدمة

        ضمان
        ضمان لمدة سنتين
        رؤوس بديلة
        استبدله كل سنتين بـ HQ56

      • أداء الحلاقة

        SkinComfort
        ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
        نظام الحلاقة
        نظام شفرة CloseCut

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