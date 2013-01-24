تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة
احصلي على تموجات مثالية وكلاسيكية بسهولة تامة بفضل جهاز تجعيد الشعر الجديد الذي نقدّمه. فيضمن الجزء الأسطواني المغلّف بالسيراميك والتورمالين الحصول على شعر محمي وخالٍ من التجعيدات ولامع بطريقة مثالية. ويسمح لك إعداد الحرارة المرتفعة التي تبلغ 200 درجة مئوية بالحصول على تموجات رائعة بلفّة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة
احصلي على تموجات مثالية وكلاسيكية بسهولة تامة بفضل جهاز تجعيد الشعر الجديد الذي نقدّمه. فيضمن الجزء الأسطواني المغلّف بالسيراميك والتورمالين الحصول على شعر محمي وخالٍ من التجعيدات ولامع بطريقة مثالية. ويسمح لك إعداد الحرارة المرتفعة التي تبلغ 200 درجة مئوية بالحصول على تموجات رائعة بلفّة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
يمنع الجزء الأسطواني المطلي بالسيراميك الناعم إلحاق الضرر بشعرك أثناء تسريحه. فهو مغطى بطبقة من التورمالين لمنح تموجات شعرك النعومة واللمعان المطلقين.
تسمح لك درجة الحرارة العالية بتغيير شكل شعرك والحصول على الشعر المتموّج الذي ترغبين فيه.
جزء أسطواني متوسط بحجم 25 مم لتموجات كلاسيكية
مساحة تسريح إضافية على الجزء الأسطواني لتجعيد الشعر الطويل أو الكثيف بطريقة أسهل.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
يسمح الحامل الآمن بإرساء جهاز تجعيد الشعر بأمان أثناء الاستخدام
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.
أنت تمسكين دائماً بزمام الأمور. ما من تغيير عرضي في درجات الحرارة بعد الآن بفضل وظيفة إقفال المفاتيح.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.
تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 8 إعدادات لدرجة الحرارة تحكمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك لتفادي إلحاق الضرر به.
المواصفات التقنية
الميزات
الخدمة