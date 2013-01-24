تجفيف فعال بعناية
يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تجفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه سهل الاستخدام بفضل 3 إعدادات للحرارة والسرعة وميزة النفحة الباردة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف فعال بعناية
يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تجفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه سهل الاستخدام بفضل 3 إعدادات للحرارة والسرعة وميزة النفحة الباردة. إكتشف كلّ المميزات
تجفيف فعال بعناية
يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تجفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه سهل الاستخدام بفضل 3 إعدادات للحرارة والسرعة وميزة النفحة الباردة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف فعال بعناية
يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تجفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه سهل الاستخدام بفضل 3 إعدادات للحرارة والسرعة وميزة النفحة الباردة. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.
يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.
تركّز الفوهة تدفق الهواء لوضع اللمسات النهائية وتسريح الشعر بشكلٍ دقيق.
يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.
توفّر النفحة الباردة الهواء البارد وتُعتبر إعدادًا ضروريًا لتثبيت تسريحتك وإنهائها.
يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.
المواصفات التقنية
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الوزن والمقاييس