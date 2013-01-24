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Satinelle Advanced

آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRE620/00
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التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE620/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

      عمليتان روتينيتان لإزالة الشعر

      • للساقَين والجسم
      • أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
      • مقبض بتصميم على شكل حرف S
      • + 3 ملحقات
      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      رأس حلاقة ومشط تشذيب لحلاقة دقيقة

      رأس حلاقة ومشط تشذيب لحلاقة دقيقة

      يوفر رأس الحلاقة حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم. ويأتي مزوّدًا بمشط تشذيب لمنطقة البيكيني.

      مع رأس مخصص للتدليك

      مع رأس مخصص للتدليك

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        رأس الحلاقة
        نعم
        مشط تشذيب
        نعم
        رأس التدليك
        نعم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة أساسية
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم
        لاسلكي
        نعم
        مقبض
        مقبض على شكل حرف S

      • Performance

        أقراص إزالة الشعر
        أقراص السيراميك
        نظام إزالة الشعر
        نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع
        رأس آلة إزالة الشعر
        عريضة جدًا

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • شحن لساعة ونصف الساعة
        شحن سريع
        نعم

      • المواصفات التقنية

        عدد الأقراص
        17
        فولتية
        15 فولت / 5,4 واط
        عدد الملاقط
        32
        السرعة 1 لحركة التقاط الشعر
        64000 في الدقيقة
        السرعة 2 لحركة التقاط الشعر
        70400 في الدقيقة

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