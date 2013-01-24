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Satinelle Advanced

آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRE630/50
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة
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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE630/50
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة

    إزالة الشعر بفعالية وراحة في الوقت نفسه، للحصول على بشرة ناعمة. تأتي مزوّدة بـ 6 ملحقات، من بينها رأس آلة حلاقة، لعلاج مخصص لإزالة الشعر. تتميّز أقراص السيراميك بتجويفات صغيرة جدًا، وهي تلتقط حتى أرفع الشعيرات بإحكام وبطريقة لطيفة على البشرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة

    إزالة الشعر بفعالية وراحة في الوقت نفسه، للحصول على بشرة ناعمة. تأتي مزوّدة بـ 6 ملحقات، من بينها رأس آلة حلاقة، لعلاج مخصص لإزالة الشعر. تتميّز أقراص السيراميك بتجويفات صغيرة جدًا، وهي تلتقط حتى أرفع الشعيرات بإحكام وبطريقة لطيفة على البشرة. إكتشف كلّ المميزات

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      التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة

      حزمة كاملة لإزالة الشعر عن الساقَين والجسم والوجه

      • للساقَين والجسم والوجه
      • 6 أكسوارات
      • تصميم لاسلكي وقابل لإعادة الشحن
      • مقبض بتصميم على شكل حرف S
      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم ووصول أفضل إلى الشعيرات في كل مناطق جسمك.

      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      إن رأس آلة إزالة الشعر مصنوع من مادة سيراميك فريدة مع سطح يحتوي على تجويفات صغيرة جدًا لالتقاط الشعر بإحكام بحيث لا تنزلق حتى أرفع الشعيرات.

      الرأس الأعرض لإزالة كمية شعر أكبر بتمريرة واحدة فقط

      الرأس الأعرض لإزالة كمية شعر أكبر بتمريرة واحدة فقط

      يلتقط رأس إزالة الشعر الأعرض كمية شعر أكبر بتمريرة واحدة فقط للحصول على نتائج تدوم لفترة طويلة.

      نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع

      نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع

      يقوم نظام إزالة الشعر الحائز براءة اختراع من Philips بجمع الشعيرات المسطّحة ويوجهها إلى نقطة السحب ويزيلها بإحكام، وهو يزيل الشعر بطريقة أقرب إلى البشرة ويوفر نعومة أكبر وذلك باستخدام أقراص السيراميك المستديرة بشكلٍ مثالي.

      استخدام رطب وجاف لراحة قصوى

      استخدام رطب وجاف لراحة قصوى

      لاستخدام لطيف ومريح تحت الدش أو في حوض الاستحمام مع مقبض مقاوم للانزلاق.

      ضوء مضمّن وفريد لرؤية الشعيرات الرفيعة بشكل أفضل

      ضوء مضمّن وفريد لرؤية الشعيرات الرفيعة بشكل أفضل

      يضمن الضوء المضمّن والفريد التقاط أكبر كمية من الشعيرات، لإزالة الشعر بفعالية أكبر.

      استخدمي المنتج دائمًا بزاوية 90 درجة للحصول على أفضل أداء

      استخدمي المنتج دائمًا بزاوية 90 درجة للحصول على أفضل أداء

      ستمنحك Satinelle من Philips أفضل أداء على الدوام عند استخدامها بزاوية 90 درجة.

      رأس حلاقة ومشط لحلاقة دقيقة

      رأس حلاقة ومشط لحلاقة دقيقة

      يوفر كل من رأس الحلاقة والمشط حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم.

      رأسان للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

      رأسان للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

      للحصول على نعومة أكبر في كل مناطق جسمك، يزيل الرأس المخصص للوجه شعر الوجه غير المرغوب فيه، في حين يزيل الرأس المخصص للمناطق الحساسة الشعر تحت الإبطَين ومنطقة البيكيني.

      يريح رأس التدليك أثناء الاستخدام بشرتك أثناء إزالة الشعر

      يريح رأس التدليك أثناء الاستخدام بشرتك أثناء إزالة الشعر

      يخفف رأس التدليك أثناء الاستخدام من الأوجاع أثناء إزالة الشعر.

      بطارية قابلة للشحن لاستخدام لاسلكي لمدة 40 دقيقة، وضوء مؤشر

      بطارية قابلة للشحن لاستخدام لاسلكي لمدة 40 دقيقة، وضوء مؤشر

      يمكن استخدام بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن لاسلكيًا لمدة 40 دقيقة بعد شحنها لمدة ساعة ونصف فقط. ينبّهك ضوء مؤشر البطارية عندما تكون آلة إزالة الشعر اقيد الشحن، وعند الحاجة إلى إعادة شحنها، بحيث لا تتفاجئي أبدًا بانخفاض مستوى البطارية في منتصف العلاج.

      إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

      إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

      إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        رأس الحلاقة
        نعم
        رأس حلاقة ومشط
        نعم
        رأس للوجه
        نعم
        غطاء المناطق الحساسة
        نعم
        رأس التدليك أثناء الاستخدام
        نعم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة أساسية
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم
        لاسلكي
        نعم
        مقبض
        مقبض على شكل حرف S

      • Performance

        أقراص إزالة الشعر
        أقراص السيراميك
        نظام إزالة الشعر
        نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع
        رأس آلة إزالة الشعر
        30 ملم

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة
        جاري الشحن
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        • قابلة للشحن
        • شحن لساعة ونصف الساعة

      • المواصفات التقنية

        عدد نقاط الالتقاط
        32
        عدد الأقراص
        17
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        960
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        1066
        فولتية
        15 فولت / 5,4 واط

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