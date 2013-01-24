التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة
إزالة الشعر بفعالية وراحة في الوقت نفسه، للحصول على بشرة ناعمة. تأتي مزوّدة بـ 6 ملحقات، من بينها رأس آلة حلاقة، لعلاج مخصص لإزالة الشعر. تتميّز أقراص السيراميك بتجويفات صغيرة جدًا، وهي تلتقط حتى أرفع الشعيرات بإحكام وبطريقة لطيفة على البشرة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة
إزالة الشعر بفعالية وراحة في الوقت نفسه، للحصول على بشرة ناعمة. تأتي مزوّدة بـ 6 ملحقات، من بينها رأس آلة حلاقة، لعلاج مخصص لإزالة الشعر. تتميّز أقراص السيراميك بتجويفات صغيرة جدًا، وهي تلتقط حتى أرفع الشعيرات بإحكام وبطريقة لطيفة على البشرة. إكتشف كلّ المميزات
يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم ووصول أفضل إلى الشعيرات في كل مناطق جسمك.
إن رأس آلة إزالة الشعر مصنوع من مادة سيراميك فريدة مع سطح يحتوي على تجويفات صغيرة جدًا لالتقاط الشعر بإحكام بحيث لا تنزلق حتى أرفع الشعيرات.
يلتقط رأس إزالة الشعر الأعرض كمية شعر أكبر بتمريرة واحدة فقط للحصول على نتائج تدوم لفترة طويلة.
يقوم نظام إزالة الشعر الحائز براءة اختراع من Philips بجمع الشعيرات المسطّحة ويوجهها إلى نقطة السحب ويزيلها بإحكام، وهو يزيل الشعر بطريقة أقرب إلى البشرة ويوفر نعومة أكبر وذلك باستخدام أقراص السيراميك المستديرة بشكلٍ مثالي.
لاستخدام لطيف ومريح تحت الدش أو في حوض الاستحمام مع مقبض مقاوم للانزلاق.
يضمن الضوء المضمّن والفريد التقاط أكبر كمية من الشعيرات، لإزالة الشعر بفعالية أكبر.
ستمنحك Satinelle من Philips أفضل أداء على الدوام عند استخدامها بزاوية 90 درجة.
يوفر كل من رأس الحلاقة والمشط حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم.
للحصول على نعومة أكبر في كل مناطق جسمك، يزيل الرأس المخصص للوجه شعر الوجه غير المرغوب فيه، في حين يزيل الرأس المخصص للمناطق الحساسة الشعر تحت الإبطَين ومنطقة البيكيني.
يخفف رأس التدليك أثناء الاستخدام من الأوجاع أثناء إزالة الشعر.
يمكن استخدام بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن لاسلكيًا لمدة 40 دقيقة بعد شحنها لمدة ساعة ونصف فقط. ينبّهك ضوء مؤشر البطارية عندما تكون آلة إزالة الشعر اقيد الشحن، وعند الحاجة إلى إعادة شحنها، بحيث لا تتفاجئي أبدًا بانخفاض مستوى البطارية في منتصف العلاج.
إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.
الملحقات
سهولة الاستعمال
Performance
الميزات
الطاقة
المواصفات التقنية