التقاط الشعر بإحكام لإزالته بسهولة وراحة تامة

إزالة الشعر بفعالية وراحة في الوقت نفسه، للحصول على بشرة ناعمة. تأتي مزوّدة بـ 6 ملحقات، من بينها رأس آلة حلاقة، لعلاج مخصص لإزالة الشعر. تتميّز أقراص السيراميك بتجويفات صغيرة جدًا، وهي تلتقط حتى أرفع الشعيرات بإحكام وبطريقة لطيفة على البشرة. إكتشف كلّ المميزات