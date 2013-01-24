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Satinelle Advanced

آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRP535/00
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التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRP535/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

      عمليتان روتينيتان لإزالة الشعر

      • للساقَين والجسم والوجه
      • أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
      • مقبض بتصميم على شكل حرف S
      • + 7 ملحقات
      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      ميزة إضافية: أداة تشذيب للوجه والجسم للمسات نهائية فورية

      ميزة إضافية: أداة تشذيب للوجه والجسم للمسات نهائية فورية

      استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي.

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.

      مع رأس مخصص للتدليك

      مع رأس مخصص للتدليك

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

      مع أداة لتمديد البشرة

      مع أداة لتمديد البشرة

      بعمد رأس تمديد البشرة إلى شدّ البشرة أثناء إزالة الشعر.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        أداة تشذيب للوجه والجسم
        نعم
        مشط للحاجبين
        نعم
        رأس لمنطقة الوجه
        نعم
        غطاء المناطق الحساسة
        نعم
        رأس التدليك
        نعم
        غطاء لأداة مدّ البشرة
        نعم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة أساسية
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم
        لاسلكي
        نعم
        مقبض
        مقبض على شكل حرف S

      • Performance

        نظام إزالة الشعر
        نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع
        رأس آلة إزالة الشعر
        30 ملم
        أقراص إزالة الشعر
        أقراص السيراميك

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

      • الطاقة

        جاري الشحن
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        • قابلة للشحن
        • شحن لساعة ونصف الساعة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة

      • المواصفات التقنية

        عدد نقاط الالتقاط
        32
        عدد الأقراص
        17
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        960
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        1066
        فولتية
        15 فولت / 5,4 واط

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