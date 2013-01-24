آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات
لقد صممنا آلة قص شعر أكثر هدوءًا وأمانًا وأسهل في الاستخدام للحصول على تسريحات شعر مثالية في كل مرة. فنحن نؤمن بأن قص شعر طفلك يجب أن يتحول إلى تجربة ممتعة!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات
لقد صممنا آلة قص شعر أكثر هدوءًا وأمانًا وأسهل في الاستخدام للحصول على تسريحات شعر مثالية في كل مرة. فنحن نؤمن بأن قص شعر طفلك يجب أن يتحول إلى تجربة ممتعة!
آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات
لقد صممنا آلة قص شعر أكثر هدوءًا وأمانًا وأسهل في الاستخدام للحصول على تسريحات شعر مثالية في كل مرة. فنحن نؤمن بأن قص شعر طفلك يجب أن يتحول إلى تجربة ممتعة!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات
لقد صممنا آلة قص شعر أكثر هدوءًا وأمانًا وأسهل في الاستخدام للحصول على تسريحات شعر مثالية في كل مرة. فنحن نؤمن بأن قص شعر طفلك يجب أن يتحول إلى تجربة ممتعة!
استخدم آلة التشذيب من Philips بطريقة سلكية أو لاسلكية مع البطارية المشحونة لطاقة قصوى وحرية مطلقة.
تحمي الشفرات وأطراف أسنان المشط المستديرة بشكل فريد خدش البشرة.
يشتمل هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون قوية وسريعة الشحن بحيث يمكنك شحن المنتج في ساعة واحدة فقط لاستخدام يدوم 50 دقيقة.
يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.
يتضمن مقص وغطاء وحقيبة صغيرة لتلبية كل احتياجاتك.
راحة
نظام الطاقة
الملحقات
نظام قص
التصميم
سهولة الاستعمال
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