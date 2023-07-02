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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP1810CV/00

بنك طاقة رفيع وقوي

سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ USB-C 3A وUSB-A المزدوج لشحن أحدث جهاز.

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مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • منافذ شحن USB A وUSB C

  • بطارية ليثيوم بوليمر

  • فضي

ضوء مؤشر LED للتشغيل

يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

شحن سريع بقوة 5 فولت/3 أمبير

المواصفات التقنية

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