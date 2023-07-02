ضمان لمدة عامين
DLP1810CW/00
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ USB-C 3A وUSB-A المزدوج لشحن أحدث جهاز.
10000 مللي أمبير في الساعة
منافذ شحن USB A وUSB C
بطارية ليثيوم بوليمر
باللون الأبيض
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
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