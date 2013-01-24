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Steam Plus

مكنسة تعمل على البخار

FC7020/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
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    Steam Plus مكنسة تعمل على البخار

    FC7020/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

    حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي. إكتشف كلّ المميزات

    Steam Plus مكنسة تعمل على البخار

    حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

    حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي. إكتشف كلّ المميزات

    حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

    حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي. إكتشف كلّ المميزات

    Steam Plus مكنسة تعمل على البخار

    حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

    حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي. إكتشف كلّ المميزات

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      حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

      كنّس ونظّف بواسطة البخار في الوقت نفسه

      • 2 في 1 للتنظيف العادي وبالبخار
      • عملية إحماء في غضون 30 ثانية
      • ضمادتان من الألياف الدقيقة
      • كافة الأرضيات الصلبة
      تجفيف سريع جدًا

      تجفيف سريع جدًا

      توفر Steam Plus من Philips الوقت أثناء عملية التنظيف. فعلى الرغم من أنها تزيل الأوساخ المرئية وغير المرئية بفعالية، إلا أنها تترك الأرض جافة فعليًا.

      تتلاءم وماء الحنفية

      تتلاءم وماء الحنفية

      تم تطوير SteamPlus خصيصًا للتنظيف باستخدام ماء الحنفية. إذ يعمل فلتر Active Calc على إزالة الكلس من المياه تلقائيًا. ننصح باستبدال فلتر Active Calc كل 6 أشهر على الأقل لتفادي تراكم الكلس والاستمتاع بأداء رائع طوال فترة الاستهلاك.

      ما من بقايا على الأرض

      ما من بقايا على الأرض

      تعمل SteamPlus بواسطة المياه فقط. لذلك، فهي لا تترك آثار مواد كيميائية على الأرض.

      قوة 1300 واط لبخار قوي

      قوة 1300 واط لبخار قوي

      قوة 1300 واط لعملية إحماء سريعة. تصبح Steam Plus جاهزة للاستخدام في أقل من 30 ثانية. يتحول مؤشر LED الضوئي من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق عندما تصبح Steam Plus جاهزة للتنظيف بالبخار.

      وظيفة البخار تتوقف عندما تتوقف عن التنظيف

      وظيفة البخار تتوقف عندما تتوقف عن التنظيف

      تتوقف Steam Plus تلقائيًا في وضعية رأسية عندما تتوقف أثناء التنظيف بالبخار، وذلك للاستمتاع بمستوى أمان إضافي وراحة البال.

      ضمادات من الألياف الدقيقة قابلة للغسل وتدوم طويلاً

      ضمادات من الألياف الدقيقة قابلة للغسل وتدوم طويلاً

      تم تضمين ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل. تعمل مواد الألياف الدقيقة على تفكيك الأوساخ والغبار وإزالتها وامتصاصها، بعناية وفعالية. يمكن غسل الضمادتين من الألياف الدقيقة في الغسالة كما يسهل تركيبها وفكها.

      يقضي البخار على 99.9% من الجراثيم والبكتيريا

      يقضي البخار على 99.9% من الجراثيم والبكتيريا

      استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بالبخار بفضل Steam Plus من Philips. فهي تقضي على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا والجراثيم. بات بإمكانك تعقيم كل أنواع الأرضيات الصلبة من دون مواد كيميائية وباستخدام المياه فقط.

      كنّس ونظّف بواسطة البخار في الوقت نفسه

      استمتع بنتائج تنظيف صحية بخطوة واحدة. إذ يوفر العمل المشترك لـ Steam Plus الوقت والمجهود. تزيل ميزة التكنيس العادي الأوساخ والغبار وكل أنواع فتات الخبز، بينما تقوم ميزة البخار بالتعقيم. يمكنك استخدام كل ميزة بطريقة منفصلة كما يمكنك استخدامها معًا لتنظيف الأرض بدفعة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أبيض وأزرق

      • Performance

        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        أقل من 75  ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        1300  واط

      • مدى الاستفادة

        عصا صغيرة جدًا قابلة للضبط
        100 - 120  سم
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        تجميع العصا القابلة للفك
        من الأساس (بواسطة برغي)
        وضع الاستعداد
        ميزة إيقاف التشغيل التلقائي
        مخزن لسلك الطاقة
        على العصا

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الضمادة من الألياف الدقيقة
        27‏x‏11  سم
        أبعاد الفوهة
        28×18×4.5  سم
        الوزن (كجم)
        أقل من 3  كلغ

      • ميزات التصميم

        حجرة للغبار وخزان ماء
        شفافة

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        1 حامل للضمادة
        تنظيف
        • ضمادة من الألياف الدقيقة قابلة للغسل
        • فرشاة دوارة سريعة

      • إدارة البخار

        وقت الإحماء
        أكثر من 30  ث
        وقت التشغيل (تنظيف بالبخار)
        20  دقيقة
        قوة البخار
        20  غ/د
        درجة حرارة البخار عند الفوهة
        >100  درجة مئوية
        حجم خزان الماء
        450  مل
        فلتر مضاد للكلس فعال
        نعم

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