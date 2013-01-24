حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي. إكتشف كلّ المميزات
حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي. إكتشف كلّ المميزات
توفر Steam Plus من Philips الوقت أثناء عملية التنظيف. فعلى الرغم من أنها تزيل الأوساخ المرئية وغير المرئية بفعالية، إلا أنها تترك الأرض جافة فعليًا.
تم تطوير SteamPlus خصيصًا للتنظيف باستخدام ماء الحنفية. إذ يعمل فلتر Active Calc على إزالة الكلس من المياه تلقائيًا. ننصح باستبدال فلتر Active Calc كل 6 أشهر على الأقل لتفادي تراكم الكلس والاستمتاع بأداء رائع طوال فترة الاستهلاك.
تعمل SteamPlus بواسطة المياه فقط. لذلك، فهي لا تترك آثار مواد كيميائية على الأرض.
قوة 1300 واط لعملية إحماء سريعة. تصبح Steam Plus جاهزة للاستخدام في أقل من 30 ثانية. يتحول مؤشر LED الضوئي من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق عندما تصبح Steam Plus جاهزة للتنظيف بالبخار.
تتوقف Steam Plus تلقائيًا في وضعية رأسية عندما تتوقف أثناء التنظيف بالبخار، وذلك للاستمتاع بمستوى أمان إضافي وراحة البال.
تم تضمين ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل. تعمل مواد الألياف الدقيقة على تفكيك الأوساخ والغبار وإزالتها وامتصاصها، بعناية وفعالية. يمكن غسل الضمادتين من الألياف الدقيقة في الغسالة كما يسهل تركيبها وفكها.
استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بالبخار بفضل Steam Plus من Philips. فهي تقضي على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا والجراثيم. بات بإمكانك تعقيم كل أنواع الأرضيات الصلبة من دون مواد كيميائية وباستخدام المياه فقط.
استمتع بنتائج تنظيف صحية بخطوة واحدة. إذ يوفر العمل المشترك لـ Steam Plus الوقت والمجهود. تزيل ميزة التكنيس العادي الأوساخ والغبار وكل أنواع فتات الخبز، بينما تقوم ميزة البخار بالتعقيم. يمكنك استخدام كل ميزة بطريقة منفصلة كما يمكنك استخدامها معًا لتنظيف الأرض بدفعة واحدة.
التصميم
Performance
مدى الاستفادة
الوزن والأبعاد
ميزات التصميم
الفوهات والملحقات
إدارة البخار