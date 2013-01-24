توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*
صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*
صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك. إكتشف كلّ المميزات
توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*
صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*
صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك. إكتشف كلّ المميزات
يولّد المحرك بقوة 1400 واط قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى، مما يعني استهلاكًا أقل للطاقة لكن من دون المساومة على نتائج التنظيف.
يضيء ضوء المؤشر عند امتلاء الوعاء ويكون بحاجة إلى التفريغ. تضمن لك تعبئة الوعاء والفلتر وتفريغهما الحفاظ على أداء التنظيف المثالي.
يمكن تفريغ حاوية الغبار المغلقة الخاصة بالمكنسة الكهربائية من Philips بكبسة زر واحدة بسيطة.
يلتقط فلتر HEPA الهوام السامة الصغيرة جدًا التي تسبب حساسية في التنفّس. للحفاظ على التصفية الفعالة، استبدل فلتر HEPA كل 6 أشهر.
ما من خطر إحداث خدوش بفضل هذه الفوهة وشعيرات الفرشاة الناعمة المصممة خصيصًا لتنظيف الأرضيات الصلبة.
يساعدك المقبض على إخراج الغبار بسهولة ووضعه في حاوية القمامة.
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
Performance
الاستدامة
مدى الاستفادة
الوزن والأبعاد