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EasyLife

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8146/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة* توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة* توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*
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    EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8146/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

    صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك. إكتشف كلّ المميزات

    EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

    توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

    صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك. إكتشف كلّ المميزات

    توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

    صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك. إكتشف كلّ المميزات

    EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

    توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

    صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك. إكتشف كلّ المميزات

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      توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

      مكنسة كهربائية لتوفير استهلاك الطاقة

      • 1400 واط
      • أرضيات خشبية
      محرك بقوة 1400 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1400 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      يولّد المحرك بقوة 1400 واط قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى، مما يعني استهلاكًا أقل للطاقة لكن من دون المساومة على نتائج التنظيف.

      يشير ضوء المؤشر إلى ضرورة إفراغ الوعاء

      يشير ضوء المؤشر إلى ضرورة إفراغ الوعاء

      يضيء ضوء المؤشر عند امتلاء الوعاء ويكون بحاجة إلى التفريغ. تضمن لك تعبئة الوعاء والفلتر وتفريغهما الحفاظ على أداء التنظيف المثالي.

      حاوية غبار مع نظام تحرير بكبسة زر واحدة

      حاوية غبار مع نظام تحرير بكبسة زر واحدة

      يمكن تفريغ حاوية الغبار المغلقة الخاصة بالمكنسة الكهربائية من Philips بكبسة زر واحدة بسيطة.

      فلتر HEPA لتصفية مثالية للهواء الخارج

      فلتر HEPA لتصفية مثالية للهواء الخارج

      يلتقط فلتر HEPA الهوام السامة الصغيرة جدًا التي تسبب حساسية في التنفّس. للحفاظ على التصفية الفعالة، استبدل فلتر HEPA كل 6 أشهر.

      فوهة للباركيه مع فرشاة بشعيرات ناعمة للحماية من الخدوش

      فوهة للباركيه مع فرشاة بشعيرات ناعمة للحماية من الخدوش

      ما من خطر إحداث خدوش بفضل هذه الفوهة وشعيرات الفرشاة الناعمة المصممة خصيصًا لتنظيف الأرضيات الصلبة.

      مقبض لإخراج حاوية الغبار بسهولة

      يساعدك المقبض على إخراج الغبار بسهولة ووضعه في حاوية القمامة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        معدني محاري

      • تصفية

        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح HEPA القابل للغسل
        نوع المرشح
        HEPA
        سعة كيس الغبار
        1.7  ل

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة إضافية
        فوهة خاصة بالأرضيات الخشبية
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الأهداف

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        34  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1400  واط
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        82  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        28  كيلو باسكال

      • الاستدامة

        المحرّك
        توفير الطاقة، فعالية عالية
        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • مدى الاستفادة

        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        مؤشر امتلاء حاوية الغبار
        نعم
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        مطاط
        دائرة العمل نصف القطرية
        10  أمتار
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        5.5  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        428.5 ‏x‏ 314‏ x‏ 213  ملليمترًا

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