طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل
توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل
توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور إكتشف كلّ المميزات
طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل
توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل
توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور إكتشف كلّ المميزات
تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.
يتمتع فلتر EPA المطوي بمساحة تصفية كبيرة وأداء جيد. وبالإضافة إلى ميزة تدفق الهواء بتيارات إعصارية، يمنع هذا الأمر الفلتر من الانسداد بسرعة ويوفر لك أفضل نتائج التصفية التي تدوم طويلاً.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.
التصميم
Performance
تصفية
مدى الاستفادة
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد