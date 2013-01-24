تنظيف بدون عناء وأداء قوي
تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ، وتساعد على تجنب تكوّن سُحُب الغبار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف بدون عناء وأداء قوي
تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ، وتساعد على تجنب تكوّن سُحُب الغبار. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف بدون عناء وأداء قوي
تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ، وتساعد على تجنب تكوّن سُحُب الغبار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف بدون عناء وأداء قوي
تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ، وتساعد على تجنب تكوّن سُحُب الغبار. إكتشف كلّ المميزات
يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 2000 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 360 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.
صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.
يمكن غسل الفلتر الإسفنجي القابل للغسل الذي يدوم طويلاً بسهولة تحت الصنبور لأداء طويل.
مسافة تشغيل 10 أمتار للتنظيف بمجهود أقل.
تمنحك تقنية PowerCyclone نتائج مذهلة في التنظيف من خلال 3 خطوات فائقة الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى التيار الإعصاري، تقوم شفرات المخرج بفصل الغبار عن الهواء بشكل فعال.
التصميم
Performance
تصفية
مدى الاستفادة
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد