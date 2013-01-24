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PowerPro

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8760/61
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنظيف بدون عناء وأداء قوي تنظيف بدون عناء وأداء قوي تنظيف بدون عناء وأداء قوي
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    PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8760/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنظيف بدون عناء وأداء قوي

    تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ، وتساعد على تجنب تكوّن سُحُب الغبار. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس

    تنظيف بدون عناء وأداء قوي

    تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ، وتساعد على تجنب تكوّن سُحُب الغبار. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف بدون عناء وأداء قوي

    تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ، وتساعد على تجنب تكوّن سُحُب الغبار. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس

    تنظيف بدون عناء وأداء قوي

    تنظف مكنسة PowerPro الجديدة من Philips الأرضيات بدون عناء بفضل تقنية PowerCyclone. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ، وتساعد على تجنب تكوّن سُحُب الغبار. إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف بدون عناء وأداء قوي

      مع تقنية PowerCyclone

      • 2000 واط
      • PowerCyclone 5
      • مرشح HEPA 10 القابل للغسل
      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 2000 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 360 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.

      فلتر إسفنجي قابل للغسل يدوم طويلاً

      فلتر إسفنجي قابل للغسل يدوم طويلاً

      يمكن غسل الفلتر الإسفنجي القابل للغسل الذي يدوم طويلاً بسهولة تحت الصنبور لأداء طويل.

      مستوى تنظيف إضافي بمجهود أقل

      مستوى تنظيف إضافي بمجهود أقل

      مسافة تشغيل 10 أمتار للتنظيف بمجهود أقل.

      تقنية PowerCyclone تفصل الغبار عن الهواء مرةً واحدة

      تمنحك تقنية PowerCyclone نتائج مذهلة في التنظيف من خلال 3 خطوات فائقة الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى التيار الإعصاري، تقوم شفرات المخرج بفصل الغبار عن الهواء بشكل فعال.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أحمر ساطع

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  واط
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        360  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33  كيلو باسكال
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37  لتر/الثانية
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        80  ديسيبل

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        2  ل
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر EPA 10
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
        HEPA Air Seal
        نعم

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        10  أمتار
        طول سلك الطاقة
        7  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        وصلات الأنبوب
        تحرير سهل
        نوع العجلات
        مطاط
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة متعدّدة الاستعمالات ذات دواليب
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        5.5  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        440 ‏x‏ 300‏ x‏ 290  ملليمترًا

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      Eco passport - نظرة عامة حول مواصفات منتجنا الصديق للبيئة

      تهتم Philips بالبيئة والمجتمع عمومًا وتدعم بشدّة تصميم المنتجات الصديقة للبيئة.

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