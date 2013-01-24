الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Jewel

مكنسة كهربائية مع كيس

FC9064/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج رائعة بلمح البصر نتائج رائعة بلمح البصر نتائج رائعة بلمح البصر
    -{discount-value}

    Jewel مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9064/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج رائعة وسريعة. تأتي مزوّدة بفوهة Tri-Active الحائزة براءة اختراع، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Jewel مكنسة كهربائية مع كيس

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج رائعة وسريعة. تأتي مزوّدة بفوهة Tri-Active الحائزة براءة اختراع، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج رائعة وسريعة. تأتي مزوّدة بفوهة Tri-Active الحائزة براءة اختراع، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Jewel مكنسة كهربائية مع كيس

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج رائعة وسريعة. تأتي مزوّدة بفوهة Tri-Active الحائزة براءة اختراع، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل bag-vacuum-cleaner
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      نتائج رائعة بلمح البصر

      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      • 2000 واط
      • مرشح HEPA 12
      • 3 لترات
      • ضد الحساسية
      محرك بقوة 2000 واط يولد طاقة امتصاص 450 واط كحدٍّ أقصى

      محرك بقوة 2000 واط يولد طاقة امتصاص 450 واط كحدٍّ أقصى

      محرك بقوة 2000 واط فائق الفعالية يولد طاقة امتصاص 450 واط كحدٍّ أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.

      مرشح Super Clean Air HEPA 12 مع تصفية بنسبة 99.5 بالمائة

      مرشح Super Clean Air HEPA 12 مع تصفية بنسبة 99.5 بالمائة

      يلتقط فلتر Super Clean Air HEPA 12 هذا 99,5% على الأقل من كل الطفيليات الميكروسكوبية المؤذية المسببة للحساسيات التنفسية.

      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أحمر داكن

      • تصفية

        نوع كيس الغبار
        s-bag
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح Super Clean Air HEPA 12
        سعة كيس الغبار
        3  لتر

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        فوهة عادية
        فوهة TriActive

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        43  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  واط
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        76  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        450  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        32  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        علبة التنظيف المريح
        نعم
        وصلات الأنبوب
        زر
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        بلاستيك
        دائرة العمل نصف القطرية
        10  أمتار
        طول سلك الطاقة
        7  أمتار

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        5.7  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند