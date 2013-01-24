نتائج رائعة بلمح البصر
مجموعة Jewel مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج رائعة وسريعة. تأتي مزوّدة بفوهة Tri-Active الحائزة براءة اختراع، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج رائعة بلمح البصر
مجموعة Jewel مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج رائعة وسريعة. تأتي مزوّدة بفوهة Tri-Active الحائزة براءة اختراع، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
نتائج رائعة بلمح البصر
مجموعة Jewel مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج رائعة وسريعة. تأتي مزوّدة بفوهة Tri-Active الحائزة براءة اختراع، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج رائعة بلمح البصر
مجموعة Jewel مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج رائعة وسريعة. تأتي مزوّدة بفوهة Tri-Active الحائزة براءة اختراع، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
محرك بقوة 2000 واط فائق الفعالية يولد طاقة امتصاص 450 واط كحدٍّ أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.
يلتقط فلتر Super Clean Air HEPA 12 هذا 99,5% على الأقل من كل الطفيليات الميكروسكوبية المؤذية المسببة للحساسيات التنفسية.
تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
Performance
مدى الاستفادة
الوزن والأبعاد