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مكواة بالبخار

GC1010/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة
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    مكواة بالبخار

    GC1010/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكواة بالبخار

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.

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      سريعة وفعالة - مضمونة

      سطح كيّ معدّ للسرعة

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      قاعدة مكواة مصقولة

      قاعدة مكواة مصقولة

      قاعدة مكواة مصقولة

      مكواة بخارية بقوة 1200 واط مع خزان مياه سعة 150 مل

      مكواة بخارية بقوة 1200 واط مع خزان مياه سعة 150 مل

      تتميّز المكواة البخارية بقوة 1200 واط وبخزان مياه سعة 150 مل

      بخار مستمر يبلغ 25 غ/دقيقة

      بخار مستمر يبلغ 25 غ/دقيقة

      بخار مستمر يبلغ 25 غ/دقيقة

      قاعدة مكواة رفيعة لتسخين أفضل

      قاعدة مكواة رفيعة لتسخين أفضل

      فتحة بتصميم يسمح بالحصول على كمية بخار متّسقة

      فتحة بتصميم يسمح بالحصول على كمية بخار متّسقة

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        مصقولة
        إخراج البخار
        نعم
        البخار المستمر
        15  غ/د
        الطاقة
        1200  واط

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        150  مل

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220  فولت
        التردد
        50-60 هرتز

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