سريعة وفعالة - مضمونة
مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة وفعالة - مضمونة
مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.
سريعة وفعالة - مضمونة
مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة وفعالة - مضمونة
مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
قاعدة مكواة مصقولة
تتميّز المكواة البخارية بقوة 1200 واط وبخزان مياه سعة 150 مل
بخار مستمر يبلغ 25 غ/دقيقة
قاعدة مكواة رفيعة لتسخين أفضل
فتحة بتصميم يسمح بالحصول على كمية بخار متّسقة
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية