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EasySpeed

مكواة بالبخار

GC1022/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • سريعة، من البداية حتى النهاية سريعة، من البداية حتى النهاية سريعة، من البداية حتى النهاية
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    EasySpeed مكواة بالبخار

    GC1022/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed مكواة بالبخار

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed مكواة بالبخار

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات

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      سريعة، من البداية حتى النهاية

      ثلاث طرق لكيّ أسرع

      • قوة بخار 20 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 90 غ
      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      • حماية من الكلس
      • 2000 واط
      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      ميزة توزيع البخار بشكل متساوٍ لعملية كي فعالة

      يتم توزيع البخار بشكل متساوٍ عبر قاعدة المكواة، وذلك بفضل تصميمها الدقيق. فبهذه الطريقة، ستحتاج إلى تمريرات أقل لترطيب الأقمشة بشكل متساوٍ وبالتالي إلى وقت أقل لإنهاء عملية الكي.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        إخراج البخار
        نعم
        البخار المستمر
        25  غ/د
        تعزيز البخار
        90  غ
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        2000  واط

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        200  مل
        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

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