سريعة، من البداية حتى النهاية
تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة، من البداية حتى النهاية
تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات
سريعة، من البداية حتى النهاية
تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة، من البداية حتى النهاية
تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات
قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
تتميّز قاعدة المكواة من السيراميك بأنها مقاومة للخدوش وتنزلق بسهولة وسهلة التنظيف.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.
يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
يتم توزيع البخار بشكل متساوٍ عبر قاعدة المكواة، وذلك بفضل تصميمها الدقيق. فبهذه الطريقة، ستحتاج إلى تمريرات أقل لترطيب الأقمشة بشكل متساوٍ وبالتالي إلى وقت أقل لإنهاء عملية الكي.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية