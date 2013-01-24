الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Featherlight Plus

مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة

GC1426/36
العثور على الدعم لهذا المنتج
التصنيف الإجمالي / 5
  • كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار* كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار* كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار*
    -{discount-value}

    Featherlight Plus مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة

    GC1426/36
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار*

    لا تقتصر الحياة على إنجاز المهام المنزلية فسحب، لذلك، من المهم إنجازها بأسرع وقت ممكن. تم تصميم هذه المكواة لإزالة التجاعيد عن الملابس بسرعة تامة، بفضل البخار المستمر والطلاء المانع للالتصاق ورذاذ المياه المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    Featherlight Plus مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة

    كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار*

    لا تقتصر الحياة على إنجاز المهام المنزلية فسحب، لذلك، من المهم إنجازها بأسرع وقت ممكن. تم تصميم هذه المكواة لإزالة التجاعيد عن الملابس بسرعة تامة، بفضل البخار المستمر والطلاء المانع للالتصاق ورذاذ المياه المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل steam-iron
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار*

      • بخار بقوة 18 غ/الدقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 65 غ
      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      • تنظيف الكلس
      تنظيف الكلس لإطالة فترة استخدام المكواة لسنوات إضافية

      تنظيف الكلس لإطالة فترة استخدام المكواة لسنوات إضافية

      تنظيف الكلس لإطالة فترة استخدام المكواة لسنوات إضافية

      مقبض مريح وكعب ثابت، لاستقرار تام

      مقبض مريح وكعب ثابت، لاستقرار تام

      مقبض مريح وكعب ثابت، لاستقرار تام

      بخار مستمر يصل إلى 18 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة

      بخار مستمر يصل إلى 18 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة

      بخار مستمر يصل إلى 18 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة.

      رذاذ مياه مضمّن لتسهيل عملية الكيّ

      رذاذ مياه مضمّن لتسهيل عملية الكيّ

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      باب تعبئة كبير لتفادي انسكاب المياه

      باب تعبئة كبير لتفادي انسكاب المياه

      باب تعبئة كبير لتفادي انسكاب المياه عرضيًا.

      مفتاح كبير للتحكّم بدرجة الحرارة لمختلف أنواع الأقمشة

      مفتاح كبير للتحكّم بدرجة الحرارة لمختلف أنواع الأقمشة

      يسمح المفتاح الكبير للتحكم بدرجات الحرارة بضبط درجة الحرارة المناسبة للكيّ لكل نوع من الأقمشة بسهولة، لتتمكني من تحقيق النتائج التي ترغبين بها بأمان.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      قوة تصل إلى 1400 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 1400 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 1400 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف.

      تعزيز بخار يصل إلى 65 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 65 غ

      يتم قياس وزن إخراج البخار بالغرام عندما يخرج من قاعدة المكواة. وكلما كان وزنه أثقل، تغلغل إلى مستوى أعمق في طبقات القماش لإزالة التجاعيد لفترة أطول. تتميّز هذه المكوان بتعزيز بخار يبلغ 65 غ، لإزالة التجاعيد العنيدة.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        18  غ/د
        الطاقة
        1400  واط
        تعزيز البخار
        65  غ
        رذاذ مياه
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        سعة خزان الماء
        160  مل
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف ذاتي

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        27‏x‏14,5‏x‏11,4  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        0.95  كلغ
        وزن المكواة
        0.78  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • في وضع البخار، مقارنة بإعداد الكيّ الجاف في هذا الطراز