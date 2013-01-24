كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار*
لا تقتصر الحياة على إنجاز المهام المنزلية فسحب، لذلك، من المهم إنجازها بأسرع وقت ممكن. تم تصميم هذه المكواة لإزالة التجاعيد عن الملابس بسرعة تامة، بفضل البخار المستمر والطلاء المانع للالتصاق ورذاذ المياه المضمّن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار*
لا تقتصر الحياة على إنجاز المهام المنزلية فسحب، لذلك، من المهم إنجازها بأسرع وقت ممكن. تم تصميم هذه المكواة لإزالة التجاعيد عن الملابس بسرعة تامة، بفضل البخار المستمر والطلاء المانع للالتصاق ورذاذ المياه المضمّن. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف الكلس لإطالة فترة استخدام المكواة لسنوات إضافية
مقبض مريح وكعب ثابت، لاستقرار تام
بخار مستمر يصل إلى 18 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة.
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
باب تعبئة كبير لتفادي انسكاب المياه عرضيًا.
يسمح المفتاح الكبير للتحكم بدرجات الحرارة بضبط درجة الحرارة المناسبة للكيّ لكل نوع من الأقمشة بسهولة، لتتمكني من تحقيق النتائج التي ترغبين بها بأمان.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
قوة تصل إلى 1400 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف.
يتم قياس وزن إخراج البخار بالغرام عندما يخرج من قاعدة المكواة. وكلما كان وزنه أثقل، تغلغل إلى مستوى أعمق في طبقات القماش لإزالة التجاعيد لفترة أطول. تتميّز هذه المكوان بتعزيز بخار يبلغ 65 غ، لإزالة التجاعيد العنيدة.
يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
الحجم والوزن