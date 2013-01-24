كيّ أسرع بنسبة 30% مع البخار*

لا تقتصر الحياة على إنجاز المهام المنزلية فسحب، لذلك، من المهم إنجازها بأسرع وقت ممكن. تم تصميم هذه المكواة لإزالة التجاعيد عن الملابس بسرعة تامة، بفضل البخار المستمر والطلاء المانع للالتصاق ورذاذ المياه المضمّن. إكتشف كلّ المميزات